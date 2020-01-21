Прямой эфир Алексея Цыденова в печатном варианте (обновляется)

Глава Бурятии устроил стрим и ответил на вопросы жителей республики

Говорят, что меня не слышно или совсем звука нет. Буду стараться говорить громче! Я не очень опытный блогер, поэтому у меня могут быть небольшие сбои. Сейчас проверю, чтоб был звук. Нет, микрофон включен, все включено. Надеюсь, что вы меня должны слышать.

Так, на счет пособий до 7 лет. Как я уже сказал, президент поручение дал, пособия будут в этом году в размере половины прожиточного минимума, грубо говоря 5-6 тысяч рублей. Со следующего года, возможно, в размере прожиточного минимума.

Вопросов очень много бежит, я не успеваю прочитать, они проскакивают.

Много вопросов по очередям в детские сады.

У нас проблемы с платежами по всей республике, к сожалению, за тепло люди плохо рассчитываются.

Впервые в этом году запустилась программа «Земский учитель». У нас 30 квот, которыми оплачиваются 2 миллиона рублей на одного учителя.

АЦ: Третий мост, наверное, имеется в виду. Третий мост – у нас уже контракт подписан в конце декабря определен подрядчик. Сумма контракта 7,5 миллиардов рублей. К строительству моста приступили, могу порадовать.АЦ: У нас выплаты с первого января идут на первого ребенка, на второго ребенка, на третьего ребенка – это уже в рамках ДФО. Ежемесячные выплаты у нас в размере прожиточного минимума. 11200 – это выплаты были на декабрь и сейчас они немного проиндексированы. Повторюсь, это выплаты на 1, 2 и 3 ребенка и они до трех лет. Сейчас по решению президента выплаты будут до семи лет, пока ребенку не исполнится 7 лет. На мой взгляд это очень сильное решение, конечно большая помощь семьям.АС: Дышать нечем. Согласен. Задымленность у нас очень высокая. Отдельная тема – борьба с загазованностью в Улан-Удэ в первую очередь. Проблема старая, какие решения? Быстрых и легких решений нет. Сейчас что делается. С ТГК-14 реализуется проект по подключению Стеклозавода к центральному теплоснабжению и, соответственно, в том числе и котельные могут быть закрыты. Цена вопроса около 700 млн рублей, на 300 млн рублей мы уже получили подтверждение от федерального фонда по реформированию ЖКХ, плюс деньги самого ТГК-14. Обсчитываем финмодель, чтоб без повышения тарифа для населения можно было сделать это. Так вот, первое – подключение Стеклозавода, что снизит количество котельных, второе – это котельные Авиазавода – одна из самых коптящих у нас в городе. На сегодня мы с «Вертолетами России» с «Ростехом» договорились о том, что будет модернизация котельных. Уже сегодня заключен договор с «Газпром ВНИИГАЗ» и есть выбор технических решений – перевод на газовые котельные для Авиазавода. И пытаемся объединить газовую котельную – нашу муниципальную котельную, которая там находится для того, чтобы сразу решить там комплексно вопрос по снижению выброса.Сложная задача по частному сектору. Несколько решений – первое – это переход на электроотопление, второе – это замена топлива на брикеты. Электроотопление – главная проблема – это ограниченные возможности сетей. Резкое повышение нагрузки на сети. У нас подстанции городские на это сегодня не рассчитаны. Сейчас МРСК «Сибири» и Бурятэнерго рассчитывают на сколько необходимо усиление, сколько это будет стоить, второй вопрос – это, конечно, тарифы дневные и ночные – это, я думаю, мы сможем решить. Но вот главный вопрос – это технические возможности МРСК «Сибири».АЦ: В домах ЖСК и в первую очередь в молодежном у нас три таких дома, в целом проблемных домов девять. 28-го числа у нас была предварительная встреча в Москве в федеральном фонде который решает вопросы с проблемными домами – дольщиками, там, безусловно, софинансирование республиканское нужно и мы на него готовы. Сейчас определяется сколько нам будет выделено федеральной поддержки. Там непростая процедура она связана с банкротством застройщика, в целом, для того, чтобы все дома дольщиков завершить, нужно 500 миллионов по республике. Во-вторых отрабатываем с федеральным фондом, в любом случае будем заканчивать. Мы шесть домов уже ввели за 2 года, только вот в 2019-м году 250 дольщиков получили квартиры, по всем остальным тоже закончим в любом случае.АЦ: Надо отметить, что действительно есть проблемы, еще раскачка определеннная, но у нас перестали появляться новые свалки в лесах. Все-таки начался вывоз уже организованно. Вахмистрово полигон к «Экоальянсу» не относится, они не занимаются содержанием полигонов, это не заложено у них в тариф. Это остается республиканской обязанностью. Полигон в Вахмистрово – он сегодня принадлежит городу Улан-Удэ. У нас проектируется сейчас дополнительно новый полигон. Это в рамках нацпроекта «Экология» мы ведем работу над тем, чтоб строить новые полигоны. Пока средств на новый полигон не выделено, но решение о том, что в любом случае строить надо – есть. И, я думаю, что в течении этого года мы вопрос по финансированию строительства новых полигонов решим, но как минимум в Улан-Удэ и в Кабанском районе.АЦ: Не очень понимаю, что значит поднимут. Сейчас дальневосточная ипотека под 2% выдается. И у нас уже почти 200 договоров оформлено по дальневосточной ипотеке. Заявок много на самом деле на сегодня в банке. Так что, надеюсь, так и будет дальше.АЦ: Ой! Очень хороший вопрос! Там несколько моментов. Первый – их надо не просто сносить, а сразу застраивать. Для того, чтоб застраивать эти места, нужно, чтоб была инфраструктура: канализация, тепло, электроэнергия – нужно развивать сети, для центра объем инвестиций по сетям – это более полутора миллиардов рублей (1 млн 700 тыс) плюс там еще половина домов включены в памятник культурного наследия и т/д/ Из них, на мой взгляд, спорно включены в этот перечень. Поэтому там нужно еще решать вопросы с памятниками. По вопросам с сетями, и с памятниками параллельно мы занимаемся.АЦ: Именно трубопроводный газ под большим вопросом и на сегодня решения о том, что труба пройдет по Бурятии – нет. Сейчас если решится вопрос с газом в Монголию, а сегодня пока маршрут не выбран, еще неизвестно откуда газ пойдет, с Кавыкты или с Западной Сибири – от этого зависит прохождение трубы. Когда будет определен источник газа и маршрут, тогда можно смотреть, возможно ли нам подключиться. Пока идет предварительная проработка самого проекта через Монголию в Китай, поэтому мы какой-то ответ четкий сами не знаем и от минэнерго получить не можем.АЦ: По дорогам, именно участок Покровка – я не могу сказать. Но участок Улан-Удэ – Турунтаево –Курумкан мы делаем каждый год. В этом году дошли до Баргузина. До Усть – Баргузина у нас полностью асфальтированная дорога. То, что касается на Шергино, у нас по нацпроекту 50% всех региональных дорог должно быть в нормативе, соответственно, дойдем до всех. Реализация у нас до 2024 года. В любом случае придем и сделаем. Вообще более 300 километров дорог сделали в этом году. Всеми видами ремонта и новое строительство и реконструкция, и текущие ремонты. Федеральные дороги, региональные дороги – всего более 300 км. 11,5 миллиардов рублей мы потратили.АЦ: Да, будут брать, безусловно. У нас обозначены требования вообще ко всем. Вы, наверное, заметили, что на всех стройках, которые у нас ведутся: детские сады, дороги, школы, - у нас работали местные строители. У нас компания, которая зашла на строительство третьего моста не местная, но мы с ней уже провели работу о том, что в первую очередь и все металлоконструкции брались на «Улан-УдэСтальмост», и чтобы работники максимально привлекались из Бурятии. Нас заверили, что это так и будет и мы в любом случае будем это контролировать.АЦ: Уже есть и федеральное решение, и республиканское решение о его запрете. Более того мы сейчас на февральскую сессию вносим закон о запрете торговли никотинсодержащими препаратами, так что вопрос не только на федеральном уровне, но и на региональном контролируем.АЦ: Уже начали. Мы одну мусоросортировочную станцию запустили в работу. Она несколько лет стояла, сейчас работает. И сортировку будем толко увеличивать. В Кяхте уже сортировочный комплекс работает. Более того у регоператора в доходах заложена продажа вторичного сырья. То есть минимизирована нагрузка на население и предусмотрено, что часть своих затрат он должен погашать за счет продажи вторсырья. Поэтому он сам заинтересован в том, чтоб быстрее начать сортировать.АЦ: У нас на сегодня на бесплатное питание детям выделяется 200 миллионов рублей. И это в первую очередь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. По решению Президента у нас с 1 сентября вся начальная школа с 1 по 4 класс, вне зависимости от доходов семьи должна питаться бесплатно. Это порядка еще 450 млн надо, это будут федеральные деньги, так что по решению президента, у нас питание будет во всех школах.АЦ: Предусмотрено, школа начинает строиться уже в этом году.АЦ: За третьего ребенка с этого года пошли выплаты: 450 тысяч рублей, это на погашение кредита или ипотеки по жилью. Плюс 11200 ежемесячно – это выплаты детских и если мама безработная, то 7000 рублей по линии минсоца, если она работала, то 40% от последней заработной платы.АЦ: Бабушкина, 17 – проверим, отправим комиссию. (Записал)АЦ: Очередь у нас общая. Сами видите, садики строим, сейчас на 2500 мест детских садов ввели, еще 11 детских садов строим в 2020-2021 году. Поэтому по очередям будет движение очень существенное. Есть поручение правительства, чтоб полностью ликвидировать очередь в детские сады от трех до семи. И, безусловно, нацпроект, который президент лично курирует – это ясельные группы от полутора до трех лет так же в полном объеме должны быть построены. Мы сейчас 10 тысяч рублей выплачиваем компенсацию за частный детский сад, чтобы в частном детском саду стоимость для родителей была не выше, чем в муниципальном. Пожалуйста, если есть частный детский сад, идите в частный детский сад, цена будет не выше]6 чем в муниципальном, все остальное из бюджета мы выплатим.АЦ: Услышал. Проверим.АЦ: Сейчас 11 школ у нас строится в следующем году. И большая школа у нас на автотранспортной, на 1400 человек в одну смену, в две смены вы сами понимаете сколько, будет частичная разгрузка. В первую очередь у нас сейчас строятся школы для ликвидации третьей смены, следом будут уже остальные школы строиться.АЦ: Есть! На сегодня это двухсторонний переход. Только граждане России и Монголии могут его пересекать. У нас есть договор с минтрансом России, чтобы «Монды» стал много сторонним пунктом пропуска. И в планах это на 2021-й год.АЦ: Очень актуальный вопрос. К сожалению, напрямую вмешаться и остановить рост цен не можем. И сами от этого страдаем, потому что выкупаем на вторичном рынке жилье для детей сирот. И с учетом того, что стали много покупать, цены поползли вверх, и в том числе ложится нагрузка на бюджет. Я понимаю, что в первую очередь это (влияет) на людей, которые квартиры покупают. Надеюсь, что с увеличением объемов строительства, цены не будут так расти. У нас планируется, что будет рост объемов строительства, (тому поспособствует) вот эта реформа, когда (застройщики) перешли на эскроу счета, вошли в новый режим и с банками подписали договора. Прямого государственного регулирования цен для частных застройщиков нет, и повлиять мы на это к сожалению не можем. Только рыночным механизмом.АЦ: Не пропускаем, начинаем делать. Нам надо на Закаменск, потому что отворот от федеральной трассы, дорогу начинаем в этом году уже делать.АЦ: Да, поддерживаю, безусловно и сейчас на федеральный уровень такой закон подготовлен, где предусмотрено, что продажа алкоголя в рюмочных запрещена, только в полноценных магазинах. Такой закон должен в ближайшее время выйти.АЦ:Так. Хороший вопрос! Мы на врачей и средний медперсонал обратили внимание, а на провизоров как-то не решали. Принял в работу. По провизорам тоже отработаем. Напомню, что В.В. Путин в своем послании сказал, что 70% бюджетных мест по медицинским специальностям будут целевые. По провизорам тоже , соответственно, работу проведем.АЦ: Да, действительно, нужен. Сейчас в декабре вышло федеральное постановление правительства о требованиях и нормах правил содержания животных, мы сейчас во исполнение федерального готовим собственное постановление, оно соответствующие правила установит и их будем реализовывать.АЦ: На сегодня в авиазавод требуется 500 человек в том числе на разрешающем контроле точно требуются специалисты. На наш авиазавод обратитесь, тем более, что есть высшее образование, вам точно помогут. Повторюсь, 500 человек сейчас специалистов инженерных специальностей требуются на авиазаводе.АЦ: У нас программа принята по всем аварийным домам, которые встали на учет до 1 января 2017 года и у нас порядка 5000 человек, которые попадают под эту программу, будут переселены до 2024 года. Деньги в полном объеме предусмотрены, если не ошибаюсь, 4 млрд 600 млн рублей. Кстати, добавлены деньги в рамках дальневосточного округа и 100% домов, которые встали на учет до 2017 года, подлежат переселению. По России этот показатель в среднем 60%, у нас 100%. Я понимаю, что многие живут в домах, которые уже после 2017 года встали на учет как аварийные, но все по-очереди, сначала те, кто до 2017 года встали на учет и дальше, я надеюсь, программа будет продолжена и дома, которые после 2017 года встали на учет как аварийные, тоже будут переселяться.АЦ: По дольщикам Сити-Строй. Ни один дом не оставим, все достроим. Никого не бросим – это точно!АЦ: Не знаю какой вопрос. Стадион «Локомотив» передали городу от РЖД. Мы теперь будем этот стадион приводить в соответствие. Будет нормальное футбольное поле. Будет стадион использоваться по прямому назначению.АЦ: Привет!АЦ: Вопрос актуальный. В два слова, конечно, не ответишь, но промышленные предприятия у нас развиваются. У нас рост промышленных производств 8%. Повторюсь, требуются на авиазавод у нас 500 специалистов, только сегодня и на поддержку бизнеса у нас выделено на следующий год 360 миллионов рублей, на развитие и поддержку малых предприятий, средних предприятий. Большое количество запускается проектов по добыче полезных ископаемых. В этом году запускается Эгитинский ГОК 600 человек требуется, запускается «Озерное» в 2021 году – 2000 человек требуется. Запускается добыча кварца в Окинском районе, там тоже 3000 человек потребность будет. Ну и надеюсь, у нас будет расти малый и средний бизнес, будет строиться технопарк. Мы буквально 2 недели назад подписали соглашение о том, что «Вертолеты России» берут на аутсорсинг производство для бурятских предприятий разных комплектующих (трубок, втулок и много чего) так что создавать условия для того, чтоб молодежь здесь могла оставаться, расти и развиваться, безусловно, понимаем, что нужно. Бравых каких-то речей не хочу говорить, что мы сейчас все решим, но безусловно, напрямую работаем.АЦ: С прошлого года мы запустили единую э/очередь. Сейчас уже никто там, ни заведующая детсадом, ни район не может в этой очереди что-то подправить. Это единая программа, на основании ее мы доказали минобру федеральному то, что у нас потребность есть, мы стоим. В Иволгинском районе в этом году детские сады еще строим, поэтому, надеюсь, решится вопрос.АЦ: Нет. Не ожидается снижения цены на э/энергию. Мы и так одни из самых низких по стоимости на э/энергию. Мы девятые в стране по стоимости для населения. Т.е. у нас 75 субъектом РФ платят дороже за электроэнергию, чем у нас.АЦ: Вопрос достаточно старый. Его давно пробуют решить. И у нас, и в Магаданской области. Но пока на федеральном уровне решение не принято, поскольку здесь много рисков по этому поводу, но рассматривается вопрос. Пока не решен.АЦ: Давайте уточню регулярность приезда узких специалистов в город Бабушкин.АЦ: В сфере здравоохранения у нас большие изменения. Не буду говорить о том6 что у нас министр поменялся. Большой объем средств сейчас вкладывается, безусловно, лечат же людей не стены, не оборудование, а врачи. И на новом оборудовании должны работать соответствующие кадры. Сейчас по программе «Земский доктор» у нас 100 специалистов в этом году, планируется привлечь. Напомню, что уже 2 млн. рублей с января месяца выплачивается по программе «Земский доктор». Плюс, у нас существенное обновление произошло всего медицинского оборудования в районных больницах. Отдельно хочу сказать, что у нас сейчас с первого июля президент дал команду запустить программу модернизации первичного звена, это ФАПы, амбулатории, поликлиники, районные больницы – все, где необходим ремонт, поставка еще оборудования, ну, и плюс, безусловно, вопрос по кадрам. По поручению президента сейчас 70% бюджетных мест по медицинским специальностям будут целевым набором. Будем с нашими молодыми людьми сразу заключать договор по работе. Надеюсь, сможем закрыть дефицит кадров, на сегодня 900 специалистов медицинских специальностей нам требуется в республике.АЦ: В Курумкане начнется строительство школы в этом году. Может быть даже за один год сумеем построить. Есть большие шансы, что все финансирование будет в течении одного года. Проект готов.АЦ: Да. Сильно дымит. Не спорю. Сам форточки не открываю.АЦ:На пятого ребенка полагаются выплаты – это наш региональный капитал 50 тысяч рублей и 11 тысяч рублей ежемесячно до того периода, пока ребенку не исполнится три года – это сейчас, и уже до 7-ми лет. Ну, и плюс – льготная ипотека.АЦ: Да. Частные детсады будем субсидировать постоянно. Пожалуйста оставайтесь в частном детсаду, никто вас не заставляет переходить в муниципальный. У нас очередь все равно еще большая, нам, чтоб полностью ликвидировать эту очередь нужно построить еще 26 детских садов, у нас на это уже даже земли нету. Поэтому частные детсады будем поддерживать и компенсацию из бюджета для выравнивания родительской оплаты, будем сохранять, так что, ходите в частный детский сад уверенно.АЦ: Нет такого ограничения. Пожалуйста, выпустился – иди. Там квота маленькая по земскому учителю, всего 30, а так, все работает.АЦ: По СНТ «Восход» с сетями вообще проблема. Я сам просил МРСК Сибири, Козлова Сергея Юрьевича, чтоб он эти сети забрал, и он ездил туда и предлагал эти сети передать, но, не знаю, вновь выбранный председатель, или старый председатель не передают сети. МРСК готовы сети забрать и обеспечивать бесперебойную работу, чтоб не отключались. Поэтому самим частникам СНТ «Восход», надо решить на своем уровне.АЦ: Уже земля выделена, соглашение подписано с инвестором, оборудование инвестор закупил. Надеюсь, что в этом году начнется непосредственно монтаж.АЦ: С этого года на дорогу зашли. дорогу доделаем. В этом году участок до Исинги будет строится.АЦ: Очень тяжелый вопрос. Полностью реконструкция дворца стоит миллиард рублей. Большой дворец, сильный износ, аварийное состояние. В ближайшие два года к нему не подойдем. Потому что у нас большие объекты: Национальный музей, театр «Байкал». Дальше будем стараться что-то придумать.АЦ: Работаем. Сейчас получили согласование Генеральной Прокуратуры на внесение изменений границ национального парка «Тункинский», проговорили с Минюстом, 27 числа будет встреча в Правительстве по всему перечню вопросов, по природоохранному законодательству, в Тункинском нацпарке это –противопожарные разрывы, надеюсь сдвинемся, потому что большую часть согласований уже получили.АЦ: Полностью для всех с 1 сентября, как Президент сообщил. Сегодня мы это уже частично финансируем , на эти цели выделено 200 миллионов, а с 1 сентября полностью все.АЦ: Воспитывает детей.У нас сейчас трое с нами живут, старший в Москве остался. Так что жена воспитывает детей, а иногда и меня.АЦ: Это дома, где почвенные воды выходят, 6 домов если я не ошибаюсь. Уточню по Гусиноозерску.АЦ: Много раз говорил, но повторю: на родителях лежать не должно, родители могут помогать. Детским садам постоянно увеличиваем сообщение. Прошу коллег обратить внимание, минобразу еще раз на вид поставлю. К сожалению не указан конкретный детский сад. По детским садам и школам, так или иначе с родителей спрашивают средства, я в целом не против, кода родители по возможности помогают, но только на реализацию дополнительных программ, а не те которые обязтельны. По учебникам мы полностью обеспечили школы, по ремонту это тоже задача не родителей, поэтому просил бы обратить внимание и районные администрации и городскую, о том, что поборы с родителей недопустимы. И даже если кто-то пытается это сделать брать сразу на контроль. Коллеги , свою ответственность мы должны нести сами и решать сами.АЦ: У нас закон, если в семье 6 детей, то уже помогаем с квартирой, надеюсь что вы в очереди. Там правда очередь уже выросла , но мы все равно ее двигаем и закрываем каждый год.АЦ: Когда на Автотранспортной запустится школа на 1400 человек, то Сотниковская школа разгрузится. Поэтому надеюсь все это решится.АЦ: По нейроонкологии не готов сказать, но готов сказать по онкологии, онкоцентр мы достраиваем, скоро введем в строй, подписано концессионное Соглашение по Центру ядерной медицины, самые лучшие радиофармпрепараты у которых срок годности 2-3 часа, они как раз направлены на то, чтобы с максимальной точностью и минимальным вредом для здоровья выявлять в том, числе и злокачественные опухоли мозга и прочие. И оборудование, которое мы планируем приобрести закрывают всю потребность. Поэтому я думаю, что по онкологии мы очень сильно продвинемся вперед как только запустим и Онкоцентр и Центр ядерной медицины. Все это будет введено в эксплуатацию в 2021 году.АЦ: К сожалению, сертификаты на жилье сиротам выдавать нельзя, только непосредственно жилье. Я сам выходил с предложение выдавать сертификаты. Потому, что из-за того что очередь большая уже очень многие сироты которые получают жилье , они уже состоявшиеся, у них уже есть семьи дети и если бы они получали сертификат,то могли бы добавит материнский капитал и свои средства, и купить жилье там где им необходимо и большей площади .А так пока законодательно мы можем выдавать только до 33 квадратных метров и там где построим. А у нас во многих случаях жилье простаивает не только из –за проблем с качеством, а от того, что оно не востребовано- люди живут в другом месте и на других площадях. Поэтому по сертификатам сейчас работаем, чтобы на федеральном уровне эту проблему решить, и прописать правила кому и как выдавать, чтобы это не было и спекуляцией, и чтоб детей не обидеть. В общем, по сертификатам вопрос пока на рассмотрении.АЦ: Понял, обращу внимание.АЦ: Слышал уже про проблему пункта пропуска, у нас будет выездное заседание совместно с таможенными органами прямо в Кяхте непосредственно, надеюсь вопрос решим. Взял на контроль.АЦ: Закон о том, что экологической экспертизе подлежат не все объекты, т.е. исключаются социально значимые, принят. Сейчас Правительство России перечень таких объектов должно утвердить. Мы со своей стороны предложения дали, сейчас отрабатываем с Минстроем и Минприроды России перечень таких объектов. Мы намерены, чтобы там было жилищное строительство, спортивные объекты, объекты здравоохранения и туристические, которые попадают условно говоря под жилищное строительство тоже исключались из этого. И только промышленные объекты с определенным классом опасности в обязательном порядке проходили экологическую экспертизу. Повторюсь, сейчас все это на уровне Минприроды и Минстроя мы отрабатываем.АЦ: 43, скоро 44.Ну про спортзал , сейчас строим школы для ликвидации 3 смены, после уже по спортзалам. Хотя объекты спортивной инфраструктуры мы тоже много строим.Много было вариантов, пока не смогли найти землю в центре. Потому что по нормативам для школы, она не должна попадать в зону затопления и еще не вписывается в приближение автомобильных дорог. Потому что там должно быть не менее 20 метров до здания школы. Плюс если расселять близлежащие дома, попадаем на памятники, ну и отсутствие сетей. В общем смотрели, пока вопрос сложный для того, чтобы в центре оставить.АЦ: Джидинский район большой. Есть проблема с врачами ,900 специалистов нам не хватает в целом по республике. 100 человек в этом году по программе «Земский доктор» будут в районы направлены, поэтому надеюсь и в Джиду тоже.АЦ: Да, вопрос актуальный. По жилью для детей - сирот новые правила теперь. Так нельзя строить отдельные дома для детей-сирот, т.е. не более 25 % должны в многоквартирном доме занимать под квартиры для детей –сирот. Чтобы не создавать «гетто». Поэтому начинаем выкупать квартиры на вторичном рынке. Чтобы выкупить на вторичном рынке, там есть определенные требования. Во-первых продавец должен взять на себя на 5 лет гарантию по качеству жилья. Плюс квартира должна быть с обязательным ремонтом. Еще, требования не только к квартире, а и к самому дому. Это и вентиляция, и состояние подъездов, состояние самого дома. С учетом всего этого купить квартиру очень сложно. Мы сейчас схему запустили, которая в России практически нигде не использовалась и ее сейчас взяли как опыт нашу схему. Ипотечная корпорация РБ покупает на вторичном рынке квартиру . такой как она есть , сама ее ремонтирует, на себя берут 5 летнюю гарантию , и потом уже предоставляет ее детям сиротам. В этом году мы практически все выкупили, что было на вторичном рынке. 800 квартир в целом по республике для детей –сирот было отсмотрено. Поэтому вопрос сложный достаточно.АЦ: Хороший вопрос. Пока ничего не полагалось , но давайте предусмотрим чего-нибудь. Красивая цифра!АЦ: Я уже говорил, начинаем делать. От Исинги до отворота и дальше. В этом году уже на дорогу заходим.АЦ: По программе городская среда запустили парк «Кристал» и дальше будем делать, программа продолжается.АЦ: В этом году на Улан-Удэ в три раза больше выделено денег на дороги, это 700 миллионов рублей. Распределяет город и распределяет по итогам интернет-голосования. Все, что от нас зависело, мы сделали. Повторюсь в три раза увеличили финансирование на текущий год.АЦ: По дамбе вопрос правильный. Проектная документация у нас есть, сейчас мы ее корректируем на расширение дамбы. Есть поручение Мутко В.Л. о том чтобы нас поддержали по выделению средств в Минстрое. Но Правительство сейчас новое и с новым правительством будем отрабатывать.АЦ: Был в том Доме культуры. Принято решение его снести и будем строить новый. В этом году снос, затем строительство, но нем в этом году.АЦ: А там нет воды? Надо понимать Стеклозавод большой. У нас сейчас заработала программа «Чистая вода» . Будут строится трассы и решаться проблемы водоснабжения В прошлом году было выделено 150 миллионов, в этом в два раза больше, поэтому надеюсь Стеклозавод тоже войдет в программу.АЦ: Отправлю комиссию.АЦ: Занимаемся. Там еще два детских сада запланировано. Принципиальное решение есть. Думаю в этом году точно дооформим.АЦ: У нас было в планах сделать ТЭЦ-2 генерирующей станцией (тепло плюс электроэнергия), но проект дорогой – более 30 млрд рублей. Сейчас пересчитываем все под строительство небольшой котельной. Это вопрос снижения загазованности города. Посмотрим, как получится с газификацией поселка Авиазавода. Если опыт будет положительный, то будем его расширять.АЦ: Я это проверю. Мы договаривались, что скорость интернета в школах должна быть не ниже 50 мегабит в секунду. Согласно президентскому проекту, все школы, объекты здравоохранения культуры должны быть подключены к высокоскоростному интернету. Мы подключаемся. По плотности охвата интернетом в сельской местности Бурятия - один из лидеров в России. Но помимо связи, конечно, нужна скорость. Проверим.АЦ: Есть планы развития Этнографического музея. В том числе и по строительству минизоопарка, так скажем. Планы пока не профинансированы, так как еще нет проекта, но вопрос рассматривается.АЦ: Будет. Обращайтесь в банки, они сориентированы.АЦ: Тема не ушла. Минообрнауки России предлагает объединить нам БГУ и ВСГТУ, чтобы сделать федеральный университет. Такое решение имеет свои плюсы и свои минусы. Мы пока выбор не сделали.АЦ: Строители на нее зашли, первые участки выбраны, начинаем строить.АЦ: У нас подписана концессия по Ледовому дворцу. В его проекте заложено, что сама большая площадка будет пригодна для проведения концертов и по акустике, и по оборудованию. В ФСК тоже хорошая площадка но, к сожалению, там тяжело с акустикой. В проект это требование не закладывалось.Насильно из забрать невозможно, нужны определенные юридические действия. Я попрошу еще раз выехать туда руководителей МРСК Сибири, чтобы пообщаться не только с председателем, но с участниками СНТ.АЦ: Когда – не знаю, но в целом по общественному транспорту могу сказать следующее. Город начал обновление трамвайного парка и большой ремонт трамвайных путей. Будем входить в федеральную программу обновления автобусного парка за счет закупки больших автобусов. Автобус ценой 10 млн рублей с учетом субсидирования будет стоить 6 млн. Все-таки, полегче. С этого года программа стартует, мы подаем заявку вместе с городом и будем закупать большие автобусы.АЦ: Вряд ли. Мы и так девятые в стране по стоимости электроэнергии. А для этого в свое время вышло специальное постановление правительства. Сейчас фактически вся Россия доплачивает за Бурятию. Большего сделать невозможно.АЦ: Публикации видел, дал поручение разобраться в ситуации. Строительство онкоцентра семь лет было заморожено. По бетонным стенам пошел грибок, пришлось их протравливать. Затянули с вводом помещений, оборудование ставить было некуда. Я дал поручение УКСу разъяснить - что приобретено, где хранится, чтобы вопросов никаких не было. Послезавтра УКС проведет пресс-конференцию, ответит на все вопросы. Если надо, пригласит и все покажет.АЦ: Вопрос с хосписом – это наши республиканские полномочия. В этом году спроектируем и будем делать: и паллиатив, и хоспис.АЦ: Нужен. Он может сильно разгрузить старый мост. К сожалению, мост до Поселья, который был в старом генплане города, уже проблематичен, так как предполагаемые подъезды к нему застроены частными домами. Более того, на его пути должен появиться центральный водозабор. И сейчас нет даже проектного решения, куда этот мост вывести. Но в перспективе, очень неблизкой, мы понимаем, что он должен быть. Нам нужен еще один мост через Селенгу. Пока, спасибо президенту России, нам выделили 7,5 млрд рублей на третий мост через Уду.АЦ: Гостиницу обещал построить инвестор, мы построили стадион и спортзал. В принципе, Кижинга к играм готова. Дорога на Кижингу начинается строиться в этом году.АЦ: Музей на месте стадиона Спартак – уровень земли поднимается на три метра. Уровень первого этажа музея будет выше дамбы, что исключает его затопление. Почему именно там? У нас вся центральная часть города (улицы Свободы, Шмидта) деревянная. Поэтому мы ее не застроим по-другому. Никто из инвесторов туда заходить не хочет и не может. Здесь нет сетей и канализации, нет тепла, нет воды, нет электроэнергии.Чтобы обеспечить сетями этот центральный район, нужно 1,7 млрд рублей. А мы под титул строительства зданий театра «Байкал» и Национального музея можем попросить федеральные деньги, чтобы эти сети сюда притащить. А они помогут развитию всей центральной части города. Плюс к этому есть план развития набережной. Напротив театра «Байкал» и Национального музея будет совсем другой вид. При этом мы не забираем стадион «Спартак» к БГУ просто так, а отдаем ему площадку на Центральном стадионе и 4 тыс кв метров помещений, которые есть у БГУ мы ему компенсируем. Более того, университет вместо асфальтовых дорожек получает дорожки с профессиональным покрытием. Футболисты с Центрального стадиона перейдут заниматься на обновленный «Локомотив». В 2021 году в кварталах будет строиться еще один новый полноценный стадион. Все хотели бы сделать, не ущемляя интересы БГУ, но пока не договорились.Ну, а набережной будет красивый культурный квартал с театром, музеем и с перспективами развития этой части центра города. Иначе там все останется, как было: деревянные дома с туалетами типа «сортир». Что имели, то и будем иметь.АЦ: Безусловно, тема языка очень важная. Мероприятий много реализовано, но я понимаю, что их недостаточно. Мое искреннее убеждение – язык надо учить с детства. Нужно, чтобы на нем общались и дома, и в детсаду, и в начальной школе – тогда язык будет родным. В противном случае он родным не станет.Мы уже приняли решение о доплате воспитателям детсадов 15 процентов к зарплате, если они работают языковой группе, где общение идет на бурятском, сделаны некоторые другие шаги для поддержки языка. Скоро обсудим все практические шаги и меры (именно практические) на специальном совещании. Задача – наши люди должны не только изучать язык, но и говорить на нем.АЦ: Аварийное жилье – отдельная тема. Если дом включен в список аварийного жилья, то он будет снесен независимо от того придет или не придет инвестор. Однако, в случае прихода инвестора все пойдет быстрее.АЦ: Он уже пришел. Чемпионат мира по олимпийскому виду спорта – женскому боксу – прошел в Улан-Удэ. Чемпионат мира по олимпийскому виду спорта вообще впервые прошел в ДФО. В прошлом году через в республике прошли другие всероссийские турниры, прошло международное ралли «Великий шелковый путь». Весной принимаем чемпионат России по борьбе, а это отбор на олимпийские игры. Такой концентрации спортивных событий самого высокого уровня ранее не случалось.Для нас главное, чтобы наши спортсмены могли на них выступать. Поэтому кратно увеличиваем финансирование спортивных федераций и подготовки олимпийцев. Надеюсь, наши спортсмены покажут результаты.АЦ: Не за 16 копеек – точно. В Монголии электроэнергия дороже. У нас без сетевой и сбытовой составляющей цена ниже рубля.АЦ: У нас зарплата учителей, врачей и работников иных бюджетных сфер привязана к среднему доходу по экономике. Доход не растет, поэтому рост зарплат бюджетников очень незначителен. Но сейчас идет рост зарплат с учетом роста МРОТ, произойдет и рост доходов с запуском крупных инвестпроектов (авиазавод, Эгитинское месторождение и других). Ожидаем, что в этом году будут условия для индексации зарплат.АЦ: Магистральная трасса там уже есть, теперь ДНТ надо подключаться к ней самим.АЦ: Проверю. Вопиющая информация, если все так и есть. Все конкурсы по лекарствам мы отыграли заранее, чтобы не было сбоев. Уточним.АЦ: К сожалению, он не наш. В свое время его передали Росипподрому, который обещал вложить деньги и его отремонтировать. Но ничего не делается. Мы уже написали обращение о том, чтобы ипподром вернули в республиканскую собственность, чтобы мы могли его сами доделать. Сейчас работу с Росипподромом по этому вопросу ведем.АЦ: Человек знает проблему. Вести газопровод вдоль берега сейчас невозможно, так как там запрещены сплошные рубки леса – даже железную дорогу и автодорогу невозможно расширить. Но мы этим законодательным проблемам уже работаем. Ближайшее совещание – 27 января.АЦ: Села, в которых не было централизованного водоснабжения, не попадают в программу «Чистая вода», но есть программа комплексного развития сельских территорий. Нужна проектно-сметная документация. Я попрошу главу района, чтобы он обратил внимание на это, чтобы можно было заявиться в программу.АЦ: Могу предположить, что из-за того, что к нам топливо нужно привезти, а там Ангарский НПЗ находится в регионе. Транспортное плечо, пусть и небольшое, ложится на цену.АЦ: Запретить топить дровами или углем, конечно, можно, но нужна альтернатива: либо электроотопление, либо альтернативное топливо. С электроэнергией есть вопросы по подстанции, так как не хватает ее мощностей. Альтернативное топливо не должно быть дорогим. Пеллетное производство сейчас в республике активно развивается, уже не хватает опилок. Пеллеты расходятся, но цена на них не падает.