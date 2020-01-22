Глава Бурятии принял отставку министра здравоохранения

Глава Бурятии Алексей Цыденов принял отставку министра здравоохранения республики Дамбинимы Самбуева, следует из текста указа, опубликованного на сайте правительства РБ. Министр официально уволен с 21 января 2020 года на основании личного заявления.
Напомним, информация об отставке г-на Самбуева появилась утром 17 января
. Позже ее официально подтвердили
в пресс-службе правительства. Одновременно с министром заявление об уходе написал его заместитель, председатель Комитета первичной медико-санитарной помощи, профилактики и реабилитации Батор Будаев.
Дамбинима Самбуев занял кресло министра здравоохранения в конце 2017 года по итогам открытого конкурса, а ранее более десяти лет возглавлял Фонд обязательного медицинского страхования Бурятии. Все два года пребывания Дамбинимы Самбуева на посту работа минздрава регулярно подвергалась критике, а сам министр даже получил строгий выговор с объявлением о неполном служебном соответствии.
Как уже сообщалось, министерское кресло после прохождения всех согласований займет главный врач Республиканской клинической больницы имени Н.Семашко, депутат Хурала Евгения Лудупова.
Фото: «Номер один»
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