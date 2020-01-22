В горсовете Улан-Удэ появилась фракция КПРФ

В нее вошли два депутата





Сегодня на совместном заседании комитетов депутаты горсовета Улан-Удэ поддержали проект решения о создании фракции КПРФ. Окончательное решение будет принято 29 января на очередной сессии горсовета. Во фракцию войдут два депутата - Елена Вахрушкинова и Виктор Ефремов, сообщили в пресс-службе горсовета.