В горсовете Улан-Удэ появилась фракция КПРФ

Сегодня на совместном заседании комитетов депутаты горсовета Улан-Удэ поддержали проект решения о создании фракции КПРФ. Окончательное решение будет принято 29 января на очередной сессии горсовета. Во фракцию войдут два депутата - Елена Вахрушкинова и Виктор Ефремов, сообщили в пресс-службе горсовета.
Напомним, появление фракции коммунистов в горсовете стало возможным после внесения изменений в регламент
в декабре 2019 года. Тогда были скорректированы положения двух статей, которые говорят о количественном составе фракций, порядке регистрации фракций и их деятельности.
«Раньше было установлено, что фракция может состоять минимум из трех человек. Получается, что кроме фракции «Единой России» никто не мог создать фракцию. Теперь один депутат может создать фракцию», - пояснили тогда в горсовете.
Сейчас в горсовете столицы Бурятии зарегистрирована только фракция «Единой России». В неё входят 25 депутатов.
Фото: горсовет Улан-Удэ
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