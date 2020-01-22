Эффективность управления в Бурятии оказалась одной из самых худших в стране

Эффективность регионального управления в России снизилась в 2019 году, сообщили «Ведомости»
со ссылкой на Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). По сравнению с 2018 годом средний балл эффективности снизился с 0,619 до 0,595 – это худший результат за весь период наблюдений (2016–2018 гг.). При этом снижение показателей затронуло 53 из 85 субъектов федерации (год назад средний балл снизился в 36 регионах).
По мнению авторов, эта тенденция не имеет «катастрофического характера», но является отражение проблем, возникших в сфере управления регионов после выборов президента в 2018 году. Речь идет о возросшем количестве претензий к реализации в регионах нацпроектов и майского указа, а также реформы в разных сферах. По словам экспертов АПЭК, в губернаторском корпусе увеличилось расслоение между «успешными управленцами, решающими и традиционно закрепленные за регионами, и специально поставленные центром задачи», и руководителями, которые «отстали от времени».
Десятка лучших по управлению регионов:
Тюменская область — 0,796 балла
Калужская область — 0,738
Белгородская область — 0,736
Ямало-Ненецкий автономный округ — 0,720
Тульская область — 0,714
Чечня — 0,710
Ленинградская область — 0,707
Сахалинская область — 0,704
Москва — 0,704
Башкирия — 0,691
Десятка худших:
Новосибирская область — 0,465 баллов
Республика Алтай — 0,461
Еврейская автономная область — 0,459
Калмыкия — 0,434
Бурятия — 0,431
Хакасия — 0,428
Карелия — 0,419
Северная Осетия — 0,407
Ингушетия — 0,404
Архангельская область — 0,356
Фото: «Номер один»
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