Эффективность управления в Бурятии оказалась одной из самых худших в стране

К такому выводу пришли эксперты АПЭК





Эффективность регионального управления в России снизилась в 2019 году, сообщили «Ведомости» со ссылкой на Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). По сравнению с 2018 годом средний балл эффективности снизился с 0,619 до 0,595 – это худший результат за весь период наблюдений (2016–2018 гг.). При этом снижение показателей затронуло 53 из 85 субъектов федерации (год назад средний балл снизился в 36 регионах).

По мнению авторов, эта тенденция не имеет «катастрофического характера», но является отражение проблем, возникших в сфере управления регионов после выборов президента в 2018 году. Речь идет о возросшем количестве претензий к реализации в регионах нацпроектов и майского указа, а также реформы в разных сферах. По словам экспертов АПЭК, в губернаторском корпусе увеличилось расслоение между «успешными управленцами, решающими и традиционно закрепленные за регионами, и специально поставленные центром задачи», и руководителями, которые «отстали от времени».Десятка лучших по управлению регионов:Тюменская область — 0,796 баллаКалужская область — 0,738Белгородская область — 0,736Ямало-Ненецкий автономный округ — 0,720Тульская область — 0,714Чечня — 0,710Ленинградская область — 0,707Сахалинская область — 0,704Москва — 0,704Башкирия — 0,691Десятка худших:Новосибирская область — 0,465 балловРеспублика Алтай — 0,461Еврейская автономная область — 0,459Калмыкия — 0,434Хакасия — 0,428Карелия — 0,419Северная Осетия — 0,407Ингушетия — 0,404Архангельская область — 0,356Фото: «Номер один»