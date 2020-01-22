Глава Бурятии оказался в середине рейтинга самых медийных губернаторов России

В лидерах руководители Москвы и Санкт-Петербурга

Глава Бурятии Алексей Цыденов ухудшил свои позиции в медиарейтинге губернаторов России за 2019 год, опустившись за год с 36 на 44 место. Об этом сообщила исследовательская компания «Медиалогия».



Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 53 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.



За прошлый год о главе республики в СМИ упомянули 29 212 раз. В итоге Алексей Цыденов опустился в середину рейтинга цитируемости губернаторов. За год первое лицо Бурятии опустилось на 8 позиций.



Для сравнения, глава Якутии Айсен Николаев взлетел на 12 место (58 335 упоминаний), а губернатор Забайкалья Михаил Осипов на 23 месте (справедливости ради, выборы в области прошли именно в 2019 году). Новичок рейтинга врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев оказался на 77 месте рейтинга. В рейтинге медийных руководителей Дальнего Востока первое место у Айсена Николаева, Алексей Цыденов – на шестом месте.



Возглавляют общероссийский рейтинг мэры двух столиц - Сергей Собянин и Александр Беглов, далее Московская область, Башкирия, Челябинская область. На последней строчке рейтинга руководители Чукотки и Еврейской автономной области.



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