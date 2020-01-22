В Бурятии депутат-«единоросс» попытался напугать народ «продажей» Байкала

Громкая новость от Николая Будуева смахивает на дешевый пиар





Едва закончились беспробудные новогодние гуляния, как депутат Госдумы Николай Будуев ошарашил народ ужасной новостью. Якобы слово «Байкал» запантентовали некие злые олигархи из Багамских островов, которые теперь за любое использование этого названия будут брать с нас деньги.

По словам депутата, речь идет не только о бутилированной байкальской воде, но и об аэропорте «Байкал» и даже еще неразработанном новом самолете «Байкал», который планируют в будущем собирать в Улан-Удэ. Теперь за все придется платить олигархам с островов - напугал людей депутат. По его словам, «название озера фактически украли у Бурятии и соседних регионов». Правда, фамилию коварного олигарха, запатентовавшего название «Байкал» Будуев назвать побоялся. По его мнению, это «известный в России человек». Причем, ошарашив людей, и сам источник информационного шума, похоже, всерьез испугался.- Поэтому если со мной что-то случится, наркотики мне подбросят или что-то еще произойдет, вы понимаете, в чью сторону надо смотреть, - заявил депутат Будуев.Действительно, упомянутая в выступлении депутата «Байкалси компани АО «Группа компаний «Море Байкал» (Багамские острова) связана с ЗАО «Иркутский завод розлива минеральных вод» и давно является правообладателем товарного знака «Байкальская». Саму же фирму СМИ ранее связывали с владельцем группы «Ренова» Виктором Вексельбергом, но в конце 2018 года он продал свой пакет акций.Как выяснило ИА «Регнум», в действиях производителя бутилированной воды, который функционирует в п. Листвянка Иркутской области, нет ничего особенного - он защищает свою продукцию по месту ее выпуска. Если вода разливается действительно байкальская, то вполне резонно иметь и защищенный бренд. При этом никто не мешает другим производителям писать на этикетках информацию о розливе ими байкальской воды, а не, допустим, енисейской.Как отмечается в расследовании ИА «Регнум» по упомянутой депутатом заявке в Роспатент, речь идет лишь о наименовании места происхождения товара, а не запрете всем остальным использовать слово «Байкал». Добавим, что в российской и международной практике географические названия объектов, тем более таких уникальных, как Байкал, не могут быть «приватизированы». Иначе нашлось бы немало умников, которые бы захотели «украсть» такие названия, как «Америка» или «Россия», а затем качать деньги с правительств и стран за «использование чужой марки».Таким образом, как нам кажется, кроме информационного шума, ничего конкретного из уст депутата-«единоросса» не прозвучало. Думается, было бы более уместным со стороны депутата ГД услышать его позицию по вопросу не мифической «кражи Байкала», а по теме отъема в пользу ПФР реальных миллионов у большинства россиян в связи с повышением срока выхода на пенсию. За которую фракция «ЕР» голосовала в этом же созыве Госдумы.Однако вместо реальных проблем, волнующих каждого, похоже, выдумываются малозначащие и даже совершенно выдуманные темы, которые создают лишь видимость какой-то активности слуг народа. Видимо, и деваться то нынешним депутатам некуда, поскольку реальных дел, которые бы улучшали жизнь людей, а не приводили к ухудшению жизни, мы не наблюдаем. Возможно, речь идет о резком отличии нынешних депутатов ГД от Бурятии с коллегами из прошлых созывов. Уровень компетенции тех депутатов был настолько высоким, что позволял им не заниматься дешевым популизмом, а лоббировать реальные, масштабные проекты.В этой связи вспоминаются представители Бурятии в российском парламенте и сенате - Ефим Басин, ранее строивший БАМ и выбивавший деньги на строительство мостов (в том числе моста через Уду), депутат Василий Кузнецов, при котором был построен мост через Селенгу возле села Тресково, сенатор Виталий Малкин, помогающий построить ФСК в Улан-Удэ и другие.К сожалению, сегодняшние лоббисты от Бурятии не идут ни в какое сравнение с титанами от политики прошлых лет. Нынешним, похоже, при, мягко скажем, их невпечатляющих профессиональных компетенциях остается лишь имитировать бурную деятельность в своих креслах. Чтобы окончательно не выпасть из поля зрения и попытаться в постдепутатском будущем остаться на плаву.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»