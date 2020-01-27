В Бурятии чиновников обяжут сообщать главе новые сведения

Речь идет об их участии в управлении некоммерческими организациями





Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в конце декабря в федеральное законодательство о противодействии коррупции внесены существенные изменения. В связи с этим прокурор республики направил в Народный Хурал предложение о разработке порядка, согласно которому чиновники будут обязаны уведомлять главу Бурятии о своем участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями.

Также парламентариям предложено привести в соответствие с федеральным законодательством положения законов республики «О правительстве Республики Бурятия» и «О муниципальной службе в Республике Бурятия».Фото: «Номер один»