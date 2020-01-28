Замминистра спорта Бурятии оштрафовали за отписку

На обращение гражданина чиновник дал неполный ответ





Как сообщили в прокуратуре Бурятии, заместитель министра спорта и молодежной политики РБ привлечен к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

«В нарушение закона министерством спорта и молодежной политики РБ не обеспечено всестороннее рассмотрение обращения гражданина, ответ заявителю дан неполный, без учета изложенных в нем доводов», уточнили в надзорном ведомстве.Суд признал замминистра виновным в административном правонарушении и оштрафовал на 5 тысяч рублей.Кроме того, министр спорта и молодежной политики получил прокурорское представление. По результатам его рассмотрения гражданину направлен дополнительный ответ, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Фото: pixabay.com