Главу района в Бурятии хотят привлечь к уголовной ответственности

Василий Смолин незаконно уволил подчиненного





Верховный суд Бурятии вынес апелляционное определение и признал факт злоупотребления правом главой Бичурского района Василием Смолиным в связи с незаконным увольнением руководителя управления образования Николая Иванова. Руководителя восстановили на работе, а бюджет района из-за неумного решения главы Смолина потерял более 300 тыс. рублей. Однако просто так глава района вряд ли отделается - в Следственный комитет Иванов подал заявление, в котором просит привлечь главу к уголовной ответственности по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

В апреле 2019 года новый глава района уволил руководителя РУО Николая Иванова - ему не понравилось, что последний поддержал на выборах его конкурента. Вначале предложил уволиться по собственному, а когда Иванов отказался, расторгнул с ним контракт. Добавим, что уволить подчиненного теоретически глава мог, но, как говорится, за дело. А поскольку никаких дел за Ивановым не водилось, работал он хорошо, что подтвердили свидетели в суде, то увольнение по выдуманным основаниям, да еще «из личных неприязненных отношений» нарушило трудовое законодательство.Судебная коллегия Верховного суда республики, проверив показания многочисленных свидетелей, заявивших о неприязненном отношении главы к начальнику РУО, пришла к выводу, что трудовой договор с Ивановым прекращен «в связи с неприязненными отношениями главы МО «Бичурский район». Следовательно, глава «злоупотребил своим правом». Поскольку слово «злоупотребление» из судебного акта уже не выкинешь, то гонимый Иванов сам перешел в наступление, написав заявление в СКР по РБ с целью возбуждения уголовного дела по 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Деваться г-ну Иванову некуда - Смолин, судя по его неприязненным отношениям, скорее всего, станет выживать с работы руководителя РУО. Пусть он хоть трижды профессионал, но неугоден, и точка.Добавим, что с профессионалами в России просто беда. И если, например, в сложных системах техники всегда проектируется так называемая «защита от дурака», оберегающая ее от очевидно идиотских действий человека, то в трудовом законодательстве не случайно закреплены особые условия для увольнения руководителей. Кстати, выборы такой защитой не являются. В российской практике мы наблюдали немало примеров, когда люди, которых, на наш взгляд, необходимо держать подальше от власти, все-таки попадают в руководящие кресла. Так, в декабре 2018 года, незадолго до выборов главы района, «Номер один» опубликовал материалы со ссылкой на адвоката Алексея Зояркина, свидетельствовавшие о том, что кандидат Василий Смолин не служил в армии в связи «со справкой».- Я как бывший военком прекрасно знаю, и у меня имеются на руках все официальные документы на этот счет, что Василий Смолин в 2001 году при прохождении призывной комиссии был направлен на стационарное обследование в Республиканский психоневрологический диспансер, - сообщил он. - И там ему был поставлен диагноз: «расстройство личности». По словам адвоката, кандидат, которому государство в свое время отказало в прохождении службы, прошел горнило выборов при административном ресурсе поддержавшего его БРО «Единая Россия».Добавим, что, несмотря на всплывшие компрометирующие материалы в отношении Смолина, тогдашний секретарь БРО «ЕР» Баир Жамбалов лично поддержал и далее на всех уровнях его упорно продвигал. Сегодня сам г-н Жамбалов находится в непростой ситуации в связи со смертельным ДТП в Прибайкальском районе. Но его не искушенные в юридических вопросах ставленники, имевшие в прошлом разного рода «расстройства», по-прежнему сидят на местах. Осложняя, как показал суд, жизнь людям. Причем не только Иванову, но и другим чиновникам администрации, которые, не выдержав прессинга, ранее «уволились по собственному желанию».Станислав Сергеев, «Номер один»Фото: «Номер один»