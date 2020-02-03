Алтайский чиновник покинул правительство Бурятии

Заместитель министра туризма Бурятии - председатель Комитета продвижения туристского продукта и поддержки субъектов туристской индустрии Денис Ивлев покинул занимаемую должность. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил руководитель администрации главы и правительства Бурятии Баир Цыренов.
«Спасибо Денис Ивлев за совместную работу! Понятно, что многое из задуманного ещё не реализовано. Но жизненные обстоятельства никто не отменял. Желаю успешной работы в родном краю, не забывать Бурятию», написал Баир Цыренов.
Напомним, Денис Ивлев был назначен
заместителем министра туризма Бурятии 12 февраля 2019 года. До этого он занимал должность начальника отдела развития туризма Управления Алтайского края по туризму и курортному делу.
Фото: со страницы Баира Цыренова в «Фейсбук»
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