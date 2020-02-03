Алтайский чиновник покинул правительство Бурятии

Денис Ивлев отработал на посту замминистра туризма меньше года





Заместитель министра туризма Бурятии - председатель Комитета продвижения туристского продукта и поддержки субъектов туристской индустрии Денис Ивлев покинул занимаемую должность. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил руководитель администрации главы и правительства Бурятии Баир Цыренов.