Глава Минсельхоза Бурятии нашел себе заместителя «из деревни»

Знание сельской жизни должно помочь Инне Брянцевой на новой должности





Глава Бурятии Алексей Цыденов 3 февраля подписал постановление о назначении Инны Брянцевой на должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РБ.

- В нашем министерстве очень плотно ведется межведомственная работа: взаимодействие с министерствами экономики и финансов и, кончено же, со всеми муниципальными образованиями. Инна Брянцева состояла в кадровом резерве. Она более 9 лет работала в министерстве экономики, трудилась в министерстве финансов и два года - в муниципальном образовании, в Тункинском районе. Тем более, она из деревни, родители до сих пор живут в селе, она непосредственно знает сельскую жизнь. Поэтому она прошла конкурс, и я считаю ее наиболее правильной кандидатурой на эту должность, - прокомментировал министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Даба-Жалсан Чирипов.Брянцева Инна Родионовна родилась 23 ноября 1978 года в селе Ирхидей Осинского района Иркутской области.В 2002 году окончила Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Экономика и управление аграрным производством».В 2011 году прошла профессиональную переподготовку в Сибирской академии государственной службы по программе «Государственное и муниципальное управление». В настоящее время обучается в Сибирском институте управления по направлению «Юриспруденция».В 1995-1996 годы трудилась лаборантом Ирхидейской средней школы. С 1996 года работала в ТОО «Бильчирское»: сначала - рабочей первого отделения, затем экономистом по труду.В 2002 году стала старшим лаборантом, а затем ассистентом кафедры «Финансы и кредит» Восточно-Сибирского государственного технологического университета.С 2005 года работала в отделах финансового планирования, развития малого предпринимательства, программирования социально-экономического развития Министерства экономического развития и внешних связей Бурятии, программ и государственных инвестиций Комитета инвестиций Министерства экономики республики, пройдя путь от ведущего специалиста до начальника отдела.В 2014 году перешла в министерство финансов Бурятии на должность консультанта отдела расходов реального сектора экономики.С конца 2017 года по январь 2020 года являлась заместителем руководителя администрации Тункинского района по экономике и финансам - начальником МКУ «Финансовое управление АМО «Тункинский район».Фото: пресс-служба правительства Бурятии