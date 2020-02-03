03.02.2020
Глава Минсельхоза Бурятии нашел себе заместителя «из деревни»

Глава Минсельхоза Бурятии нашел себе заместителя «из деревни»

Знание сельской жизни должно помочь Инне Брянцевой на новой должности

Глава Бурятии Алексей Цыденов 3 февраля подписал постановление о назначении Инны Брянцевой на должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РБ.

- В нашем министерстве очень плотно ведется межведомственная работа: взаимодействие с министерствами экономики и финансов и, кончено же, со всеми муниципальными образованиями. Инна Брянцева состояла в кадровом резерве. Она более 9 лет работала в министерстве экономики, трудилась в министерстве финансов и два года - в муниципальном образовании, в Тункинском районе. Тем более, она из деревни, родители до сих пор живут в селе, она непосредственно знает сельскую жизнь. Поэтому она прошла конкурс, и я считаю ее наиболее правильной кандидатурой на эту должность, - прокомментировал министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Даба-Жалсан Чирипов.

Брянцева Инна Родионовна родилась 23 ноября 1978 года в селе Ирхидей Осинского района Иркутской области.

В 2002 году окончила Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Экономика и управление аграрным производством».

В 2011 году прошла профессиональную переподготовку в Сибирской академии государственной службы по программе «Государственное и муниципальное управление». В настоящее время обучается в Сибирском институте управления по направлению «Юриспруденция».

В 1995-1996 годы трудилась лаборантом Ирхидейской средней школы. С 1996 года работала в ТОО «Бильчирское»: сначала - рабочей первого отделения, затем экономистом по труду.

В 2002 году стала старшим лаборантом, а затем ассистентом кафедры «Финансы и кредит» Восточно-Сибирского государственного технологического университета.

С 2005 года работала в отделах финансового планирования, развития малого предпринимательства, программирования социально-экономического развития Министерства экономического развития и внешних связей Бурятии, программ и государственных инвестиций Комитета инвестиций Министерства экономики республики, пройдя путь от ведущего специалиста до начальника отдела.

В 2014 году перешла в министерство финансов Бурятии на должность консультанта отдела расходов реального сектора экономики.

С конца 2017 года по январь 2020 года являлась заместителем руководителя администрации Тункинского района по экономике и финансам - начальником МКУ «Финансовое управление АМО «Тункинский район».

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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