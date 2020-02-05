Цыденжап Батуев лишился должности в Хурале Бурятии

Руководителя аппарата уволили под предлогом отсутствия доступа к гостайне





Советский райсуд Улан-Удэ вынес первое решение по иску бывшего руководителя аппарата Хурала Бурятии Цыденжапа Батуева, оспаривавшего процедуру своего увольнения, добиваясь восстановления в должности. Дело передано в вышестоящую судебную инстанцию

Цыденжап Батуев известен широкой публике в основном как бывший депутат Народного Хурала, заседающий в нем на протяжении 20 лет. Он заседал в парламенте второго, третьего, четвертого и пятого созывов. Второй созыв, к слову, был избран в 1998-м, пятый прекратил полномочия в 2018 году.В новый Хурал, избранный в позапрошлом году, он выдвигаться не стал после с треском проигранных праймериз «Единой России». Но на покой не спешил: ему нашли место при региональном парламенте – стал руководителем аппарата Народного Хурала. Однако продержался он на этом посту недолго. Примерно до конца прошлого года.Прекращение служебного контракта с руководителем аппарата Народного Хурала базировалось на отсутствии у него допуска к государственной тайне. Ведь, согласно своим должностным обязанностям, он не только руководит дворниками и сантехниками парламента, но и курирует прохождение разного рода документов, имея отношение к работе электронной системы голосования.Таким образом, формально Цыденжап Батуев должен был быть приобщен к секретам Народного Хурала. Непонятно, почему Батуев, назначенный еще в 2018 году на этот пост, так и не получил доступа к документам под соответствующим грифом. В Народном Хурале информацию о гостайне также держат в тайне, никак не комментируя ситуацию с г-ном Батуевым. Сам Цыденжап Батуев в телефонном разговоре тоже не прояснил ситуацию, отметив, «что пока не пришло время что-либо комментировать».В некотором правовом тупике оказался и Советский райсуд Улан-Удэ, куда Цыденжап Батуев подал иск о восстановлении на работе. В декабре 2019 года суд решил дистанцироваться от данного вопроса, передав дело на рассмотрение в вышестоящий Верховный суд Бурятии. Судя по тексту судебного решения, только «судьи-верховники» могут рассматривать дела Батуева, поскольку оно связано с секретностью.Поскольку вся информация о Батуеве засекречивается, остается только предполагать. Возможно, завхоз, которому в прошлом году поступило предложение освободить место для другого претендента, отказался это сделать и тогда был найден формально «железный» повод для увольнения.Другой вопрос, почему он не устроил руководство Народного Хурала? Либо руководитель аппарата не справлялся с хозяйственной деятельностью по причине отсутствия руководящего опыта (биография Батуева связана в основном с депутатством, за исключением короткого периода работы замом главы администрации Иволгинского района). Либо в Народном Хурале произошел конфликт интересов между политическими кланами и Батуев стал лишь разменной монетой в этом споре. Пока судебное решение о передаче дела Батуева в Верховный суд РБ не вступило в силу, поскольку оспорено представителями истца.Служба информации «Номер один»Фото: russianstock.ru