Глава Бурятии отчитается перед общественностью

Алексей Цыденов расскажет о проделанной работе и планах на будущее





8 февраля в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ правительство республики организует открытое совещание «Наша Бурятия», куда приглашены эксперты в разных отраслях, общественники, бизнесмены, представители районов республики. В мероприятии может принять участие каждый желающий, для этого нужно пройти электронную регистрацию, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

В 10 утра в универсальном зале начнётся пленарное заседание, на котором глава Бурятии Алексей Цыденов и шесть зампредов правительства отчитаются о проделанной в 2019 году работе во всех сферах жизни республики и планах на 2020 год.Во второй части участники совещания могут принять участие в круглых столах в формате «мозгового штурма». Определены 12 тем: «Здоровая Бурятия 2024», «Молодость. Физкультура. Спорт», «Бурятия - культурный центр российского Востока», «Образование - новые возможности», «Мой бизнес - ресурсы для развития», «Цифровая экономика», «Развитие инфраструктуры для комфортной жизни», «Индустрия туризма: вызовы и возможности», «Агропромышленный комплекс: новые решения», «Повышение рождаемости и поддержка семей с детьми», «Экология: проблемы и перспективы», «Общественные инициативы на благо Республики Бурятия».По итогам работы круглых столов будут отобраны лучшие предложения и инициативы и предложены для реализации.Фото: пресс-служба главы Бурятии