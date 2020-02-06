Мэр Улан-Удэ изменил подход к ремонту дорог

В этом году улицы города начнут ремонтировать уже весной





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил об изменении подхода к процедуре ремонта городских дорог.













«Работу начали еще с прошлого года. Торги провели в декабре 2019 года и январе этого года», сообщил мэр.По словам градоначальника, такой подход позволяет решать несколько задач.«Подготовка к ремонту дорог начинается подрядчиком уже сейчас. Контролируем наличие у исполнителя необходимой техники и материалов. Ремонт дорог начнем весной – сразу как установится необходимая температура, предположительно это конец апреля. Усилим контроль на всех этапах строительства дорог. Экономию с торгов снова направим на ремонт дорог. По итогам электронных аукционов есть экономия порядка 15%. Ее направим на ремонт еще одного участка городских дорог», рассказал Игорь Шутенков.В этом году в Улан-Удэ планируется отремонтировать следующие улицы:Фото: «Номер один»