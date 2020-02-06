06.02.2020
Зампреда правительства Бурятии отправили по магазинам

Зампреда правительства Бурятии отправили по магазинам

Алексею Мишенину поручено мониторить цены на продукты

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил зампреду правительства по экономическому развитию Алексею Мишенину вести мониторинг цен на социально значимые товары. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Напомним, ранее полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Федеральной антимонопольной службе совместно с главами дальневосточных регионов вести мониторинг цен на продукты на Дальнем Востоке и принять меры, чтобы не допустить их необоснованного повышения.  

Поводом для этого стала информация СМИ о необоснованном повышении цен недобросовестными предпринимателями и некоторыми торговыми сетями на продукты, в том числе, на овощи и фрукты, из-за временного ограничения движения через пункты пропуска на границе с Китаем.

Согласно отчету Бурятстата, с декабря 2018 по декабрь 2019 года потребительские цены в республике выросли в среднем на 4,1%. При этом товары подорожали на 3,8%, а услуги — на 5,4%.

Из продуктов сильнее всего за год в цене выросла крупа — на 23,6%. Также значительно подорожали макароны, рыба и сливочное масло. Среди непродовольственных товаров на 13,2% выросли в цене табачные изделия. Также сильно подорожали ткани, бытовая химия и автомобильный бензин.

Фото: «Номер один»
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