Зампреда правительства Бурятии отправили по магазинам

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил зампреду правительства по экономическому развитию Алексею Мишенину вести мониторинг цен на социально значимые товары. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.
Напомним, ранее полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Федеральной антимонопольной службе совместно с главами дальневосточных регионов вести мониторинг цен на продукты на Дальнем Востоке и принять меры, чтобы не допустить их необоснованного повышения
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Поводом для этого стала информация СМИ о необоснованном повышении цен недобросовестными предпринимателями и некоторыми торговыми сетями на продукты, в том числе, на овощи и фрукты, из-за временного ограничения движения через пункты пропуска на границе с Китаем.
Согласно отчету Бурятстата, с декабря 2018 по декабрь 2019 года потребительские цены в республике выросли в среднем на 4,1%. При этом товары подорожали на 3,8%, а услуги — на 5,4%.
Из продуктов сильнее всего за год в цене выросла крупа — на 23,6%. Также значительно подорожали макароны, рыба и сливочное масло. Среди непродовольственных товаров на 13,2% выросли в цене табачные изделия. Также сильно подорожали ткани, бытовая химия и автомобильный бензин.
Фото: «Номер один»
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