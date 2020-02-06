Зампреда правительства Бурятии отправили по магазинам

Алексею Мишенину поручено мониторить цены на продукты





Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил зампреду правительства по экономическому развитию Алексею Мишенину вести мониторинг цен на социально значимые товары. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.