МВД Бурятии копает под главного завхоза правительства республики

В Советский районный суд города Улан-Удэ обратился лично замминистра внутренних дел Бурятии – начальник полиции по республике с постановлением, в котором просил дать разрешение на проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в операционных офисах сразу нескольких десятках банков. Наводить справки полицейские намерены относительно движения денег на счетах Александра Ерко - директора государственного казенного учреждения «Хозяйственно-транспортный комплекс Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия» (ХТК).
Эта информация, как следует из судебного постановления, необходима высокопоставленному силовику и его ведомству для того, чтобы установить признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса России. А именно: «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».
Судя по всему, в суд были представлены серьезные улики, свидетельствующие о том, что господин Ерко может быть причастен к мошенничеству. Ведь в итоге суд пришел к следующему выводу:
«Оценив вышеуказанное постановление, имеющее достаточную мотивировку, и предоставленные материалы, учитывая, что приведены данные, дающие основания полагать, что в результате наведения справок в банке могут быть получены доказательства незаконного получения денежных средств, суд находит возможным разрешить проведение оперативно-розыскного мероприятия, которое ограничивает права клиентов банка на тайну о их вкладах и счетах», - говорится в постановлении суда.
В итоге суд дал МВД Бурятии 60 суток на проверку счетов господина Ерко. Любопытно, что точно такое же решение Советский суд вынес по второму обращению начальника полиции Бурятии, но уже в отношении супруги чиновника – Марианны Ерко.
Напомним, Александр Ерко возглавил хозяйственно-транспортный комплекс правительства Бурятии летом 2017 года. Он пришел на смену Дмитрию Петренко, который покинул этот пост по собственному желанию. Ранее, еще до Петренко, ХТК возглавлял Александр Сучков, которого обвинили в нецелевом расходовании бюджетных средств, совершенном в особо крупном размере.
Как уже писал
«Номер один», свой путь Александр Ерко начал с официанта в улан-удэнских ресторанах «Кедр», «Одон» и других. Затем, после знакомства с тогдашним директором «Бурятнефтепродукта» Василием Кузнецовым, был назначен администратором ведомственной турбазы «Энхалук», где доработался до уровня директора базы. Затем, когда в начале «нулевых» «Бурятнефтепродукт» вошел в состав ЮКОСа, директора турбазы заменили.
Позже Ерко совместно с родственниками бывшего топ-менеджмента «Бурятнефтепродукта» открыл кафе в здании театра «Ульгэр». Однако кафе спустя некоторое время стало генерировать убытки, и было закрыто. Тем не менее дружеские связи с Василием Кузнецовым, который к тому времени стал депутатом Госдумы от Бурятии, а также весьма состоятельным экс-директором «Бурятэнерго» Сергеем Лысцевым помогли Ерко высоко подняться над общепитом.
Александр Ерко в период денежных «нулевых», выполняя деликатные поручения весьма влиятельных лиц в Бурятии, успешно занимался сделками с недвижимостью в Москве и Сочи. Где вместе со своими родственниками развил и собственный бизнес в области управления недвижимостью, параллельно не забывая и о туризме, к которому тяготел с молодости.
После начала в 2014 году очередного экономического кризиса Александр Ерко вернулся в Бурятию, где занял должность советника Торгово-промышленной палаты Бурятии, надеясь на перемены во власти. И они настали – президент ТПП Игорь Зураев в апреле был назначен на должность вице-премьера по экономическому блоку. Позже стали подыскивать место в правительстве и для Ерко.
Далее случился
скандал вокруг торгов на ремонт правительственных авто, объявленных по заявке ХТК. Один из аукционов тогда при странных обстоятельствах выиграла фирма, которая «уронила» цену контракта на 98,66%. А если быть точнее, с 87,5 миллиона до 1,1 миллиона рублей. Это меньше, чем 1,5% от первоначальной цены государственного контракта.
Откуда взялся интерес силовиков к господину Ерко и как он связан с его деятельностью на посту директора ХТК, пока сказать сложно. Однако, судя по высокому чину представителя МВД, который обратился в суд, и по реакции судей, которые оказались более чем удовлетворены представленными им доказательствами, вероятность возбуждения уголовного дела в отношении чиновника очень высока.
Фото: личная страница Александра Ерко в Фейсбук
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