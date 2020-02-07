МВД Бурятии копает под главного завхоза правительства республики

Полиция изучит банковские счета Александра Ерко и его жены на предмет «грязных» денег



В Советский районный суд города Улан-Удэ обратился лично замминистра внутренних дел Бурятии – начальник полиции по республике с постановлением, в котором просил дать разрешение на проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в операционных офисах сразу нескольких десятках банков. Наводить справки полицейские намерены относительно движения денег на счетах Александра Ерко - директора государственного казенного учреждения «Хозяйственно-транспортный комплекс Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия» (ХТК).



Эта информация, как следует из судебного постановления, необходима высокопоставленному силовику и его ведомству для того, чтобы установить признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса России. А именно: «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».



Судя по всему, в суд были представлены серьезные улики, свидетельствующие о том, что господин Ерко может быть причастен к мошенничеству. Ведь в итоге суд пришел к следующему выводу:



«Оценив вышеуказанное постановление, имеющее достаточную мотивировку, и предоставленные материалы, учитывая, что приведены данные, дающие основания полагать, что в результате наведения справок в банке могут быть получены доказательства незаконного получения денежных средств, суд находит возможным разрешить проведение оперативно-розыскного мероприятия, которое ограничивает права клиентов банка на тайну о их вкладах и счетах», - говорится в постановлении суда.



В итоге суд дал МВД Бурятии 60 суток на проверку счетов господина Ерко. Любопытно, что точно такое же решение Советский суд вынес по второму обращению начальника полиции Бурятии, но уже в отношении супруги чиновника – Марианны Ерко.



Напомним, Александр Ерко возглавил хозяйственно-транспортный комплекс правительства Бурятии летом 2017 года. Он пришел на смену Дмитрию Петренко, который покинул этот пост по собственному желанию. Ранее, еще до Петренко, ХТК возглавлял Александр Сучков, которого обвинили в нецелевом расходовании бюджетных средств, совершенном в особо крупном размере.



Как уже



Позже Ерко совместно с родственниками бывшего топ-менеджмента «Бурятнефтепродукта» открыл кафе в здании театра «Ульгэр». Однако кафе спустя некоторое время стало генерировать убытки, и было закрыто. Тем не менее дружеские связи с Василием Кузнецовым, который к тому времени стал депутатом Госдумы от Бурятии, а также весьма состоятельным экс-директором «Бурятэнерго» Сергеем Лысцевым помогли Ерко высоко подняться над общепитом.



Александр Ерко в период денежных «нулевых», выполняя деликатные поручения весьма влиятельных лиц в Бурятии, успешно занимался сделками с недвижимостью в Москве и Сочи. Где вместе со своими родственниками развил и собственный бизнес в области управления недвижимостью, параллельно не забывая и о туризме, к которому тяготел с молодости.



После начала в 2014 году очередного экономического кризиса Александр Ерко вернулся в Бурятию, где занял должность советника Торгово-промышленной палаты Бурятии, надеясь на перемены во власти. И они настали – президент ТПП Игорь Зураев в апреле был назначен на должность вице-премьера по экономическому блоку. Позже стали подыскивать место в правительстве и для Ерко.



Далее



Откуда взялся интерес силовиков к господину Ерко и как он связан с его деятельностью на посту директора ХТК, пока сказать сложно. Однако, судя по высокому чину представителя МВД, который обратился в суд, и по реакции судей, которые оказались более чем удовлетворены представленными им доказательствами, вероятность возбуждения уголовного дела в отношении чиновника очень высока.



Фото: личная страница Александра Ерко в Фейсбук

В Советский районный суд города Улан-Удэ обратился лично замминистра внутренних дел Бурятии – начальник полиции по республике с постановлением, в котором просил дать разрешение на проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в операционных офисах сразу нескольких десятках банков. Наводить справки полицейские намерены относительно движения денег на счетах Александра Ерко - директора государственного казенного учреждения «Хозяйственно-транспортный комплекс Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия» (ХТК).Эта информация, как следует из судебного постановления, необходима высокопоставленному силовику и его ведомству для того, чтобы установить признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса России. А именно: «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».Судя по всему, в суд были представлены серьезные улики, свидетельствующие о том, что господин Ерко может быть причастен к мошенничеству. Ведь в итоге суд пришел к следующему выводу:«Оценив вышеуказанное постановление, имеющее достаточную мотивировку, и предоставленные материалы, учитывая, что приведены данные, дающие основания полагать, что в результате наведения справок в банке могут быть получены доказательства незаконного получения денежных средств, суд находит возможным разрешить проведение оперативно-розыскного мероприятия, которое ограничивает права клиентов банка на тайну о их вкладах и счетах», - говорится в постановлении суда.В итоге суд дал МВД Бурятии 60 суток на проверку счетов господина Ерко. Любопытно, что точно такое же решение Советский суд вынес по второму обращению начальника полиции Бурятии, но уже в отношении супруги чиновника – Марианны Ерко.Напомним, Александр Ерко возглавил хозяйственно-транспортный комплекс правительства Бурятии летом 2017 года. Он пришел на смену Дмитрию Петренко, который покинул этот пост по собственному желанию. Ранее, еще до Петренко, ХТК возглавлял Александр Сучков, которого обвинили в нецелевом расходовании бюджетных средств, совершенном в особо крупном размере.Как уже писал «Номер один», свой путь Александр Ерко начал с официанта в улан-удэнских ресторанах «Кедр», «Одон» и других. Затем, после знакомства с тогдашним директором «Бурятнефтепродукта» Василием Кузнецовым, был назначен администратором ведомственной турбазы «Энхалук», где доработался до уровня директора базы. Затем, когда в начале «нулевых» «Бурятнефтепродукт» вошел в состав ЮКОСа, директора турбазы заменили.Позже Ерко совместно с родственниками бывшего топ-менеджмента «Бурятнефтепродукта» открыл кафе в здании театра «Ульгэр». Однако кафе спустя некоторое время стало генерировать убытки, и было закрыто. Тем не менее дружеские связи с Василием Кузнецовым, который к тому времени стал депутатом Госдумы от Бурятии, а также весьма состоятельным экс-директором «Бурятэнерго» Сергеем Лысцевым помогли Ерко высоко подняться над общепитом.Александр Ерко в период денежных «нулевых», выполняя деликатные поручения весьма влиятельных лиц в Бурятии, успешно занимался сделками с недвижимостью в Москве и Сочи. Где вместе со своими родственниками развил и собственный бизнес в области управления недвижимостью, параллельно не забывая и о туризме, к которому тяготел с молодости.После начала в 2014 году очередного экономического кризиса Александр Ерко вернулся в Бурятию, где занял должность советника Торгово-промышленной палаты Бурятии, надеясь на перемены во власти. И они настали – президент ТПП Игорь Зураев в апреле был назначен на должность вице-премьера по экономическому блоку. Позже стали подыскивать место в правительстве и для Ерко.Далее случился скандал вокруг торгов на ремонт правительственных авто, объявленных по заявке ХТК. Один из аукционов тогда при странных обстоятельствах выиграла фирма, которая «уронила» цену контракта на 98,66%. А если быть точнее, с 87,5 миллиона до 1,1 миллиона рублей. Это меньше, чем 1,5% от первоначальной цены государственного контракта.Откуда взялся интерес силовиков к господину Ерко и как он связан с его деятельностью на посту директора ХТК, пока сказать сложно. Однако, судя по высокому чину представителя МВД, который обратился в суд, и по реакции судей, которые оказались более чем удовлетворены представленными им доказательствами, вероятность возбуждения уголовного дела в отношении чиновника очень высока.Фото: личная страница Александра Ерко в Фейсбук