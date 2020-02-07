Дамдинову и Будуеву не светит продолжение карьеры в Госдуме

Их кандидатуры даже не рассматриваются на новых выборах в парламент





В республике, похоже, начали готовиться к досрочным выборам в Государственную Думу, которые ожидаются в декабре 2020 года. Как считают эксперты, Владимир Путин намерен переформатировать нижнюю палату парламента, избавившись от депутатов «Единой России», имеющих двойное гражданство и вид на жительство в других странах. И, поскольку в формирующихся условиях «осажденной крепости» президент уже не может полагаться на «агентов влияния», досрочные выборы практически неизбежны.

В России многое делается неожиданно, тайно, как спецоперация. Соответственно скоротечная кампания в Госдуму, если она будет объявлена в самый последний момент, судя по всему, не позволит оппозиционным партиям подготовиться к выборам. Видимо, поэтому коммунисты, чтобы не быть застигнутыми врасплох, уже начали готовиться к перевыборам в Госдуму. Об этом, в частности, заявил экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко (КПРФ), «есть вероятность, что выборы в Госдуму будут уже во второй половине этого года, а не осенью 2021-го, и поэтому мы уже начали подготовку к этой избирательной кампании».Готовятся к ней и в Бурятии.- Мы отправили в центральный аппарат партии фамилии трех кандидатов, из которых конференция выберет одну для участия в выборах в Государственную Думу по одномандатному избирательному округу, - сообщил второй секретарь бурятского рескома КПРФ, депутат Народного Хурала Виктор Малышенко.Как отметил Малышенко, лично он рекомендовал коллегам по партии «поддержать кандидатуру Баира Цыренова в качестве депутата-одномандатника». Сам Баир Цыренов не стал подтверждать, но и не опроверг данную информацию, сообщив, что «в качестве предварительных обсуждений изучаются разные варианты, но все будет решать съезд партии».При этом Виктор Малышенко сообщил, что конкретные действия коммунистов по формированию избирательных штабов активизируются лишь после официального объявления о досрочных выборах в Госдуму, когда состоится партийная конференция по выдвижению кандидата от КПРФ. Но партия готова стартовать хоть завтра, неожиданностей не будет.Что касается БРО «ЕР», то там пока никак не комментируют ситуацию с возможными досрочными выборами. Хотя неофициально говорится о том, что «единороссы» могут поддержать на выборах в ГД восходящую звезду БРО «Единая Россия» - депутата Народного Хурала Батора Цыбикова.Последний недавно стал и. о. секретаря местного отделения партии, заменив дискредитированного бывшего партийного вожака Баира Жамбалова (после тяжкого ДТП в Прибайкальском районе). Но не исключено, что Москва может поддержать по Бурятии и другого провластного кандидата в Госдуму. Напрямую никак не связанного с «Единой Россией». Ведь имеется информация, что Путин тяготится нестабильностью теряющей рейтинг «Единой России» и не исключен вариант объединения партии с ОНФ и зачистки партийной номенклатуры.При этом источники говорят, что «нынешние депутаты Госдумы Николай Будуев и Алдар Дамдинов даже не рассматриваются в качестве претендентов, в списке фигурируют другие фамилии». Бурятские «слуги народа» успешно выполнили в Госдуме поставленную задачу по продлению избирателям возраста выхода на пенсию, одновременно осложнив свои электоральные перспективы. Но снова дразнить избирателей фамилиями лиц, замешанных в пенсионной реформе, вряд ли кто будет. А депутатов, скорее всего, просто поблагодарят на прощание какими-нибудь должностями в регионе. Вместо них наверняка появятся лица без тяжелого наследия. Претендентов - вагон и маленькая тележка.- Будут востребованы люди не только с опытом законотворческой и управленческой работы, - говорит член ОП РБ Борис Данилов. - Но и политики, имеющие моральный авторитет, для того чтобы занимать должности представителей республики в нижней палате парламента.И хотя бурятские коммунисты стоят на низком старте, а «единороссы» мучительно размышляют, что им делать дальше, официально тема досрочных выборов, что называется, «гасится на корню».- Говорить о досрочных выборах, я думаю, пока преждевременно, - сообщил секретарь Избирательной комиссии Бурятии Рустам Акчурин. - Ведь пока никаких указаний по поводу предстоящих осенью досрочных выборов в Государственную Думу к нам не поступало, а комиссия работает в штатном режиме.Однако в России, как уже было сказано, когда дело касается судьбоносных проектов, никто ничего не знает. Вернее, знает один человек - Владимир Путин. И если сегодня официально команды на досрочные выборы нет, то это не значит, что завтра она не поступит. Политика в России непредсказуема, как и погода.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»