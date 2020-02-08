Глава Бурятии отчитывается перед общественностью республики

Алексей Цыденов рассказывает об итогах работы за год





Сегодня, 8 февраля, в ФСК Алексей Цыденов и шесть зампредов правительства рассказывают о проделанной в 2019 году работе во всех сферах жизни республики и планах на 2020 год.

На открытое совещание «Наша Бурятия» пригласили экспертов в разных отраслях, общественников, бизнесменов, представителей районов республики. Отметим, что заслушать отчеты правительства захотели многие – в ФСК собрался полный зал.

А накануне Алексей Цыденов летал в Москву – за выделением дополнительной «дальневосточной субсидии». На своей странице в соцсети сегодня ночью он сообщил о том, что в результате переговоров, которые состоялись в Москве, республике выделили еще 1,6 млрд. рублей. Таким образом, теперь на этот год у республики по «дальневосточной» субсидии 3,3 млрд. рублей.

Глава собирался отправить в важную командировку первого заместителя правительства Бурятии Игоря Зураева, которого он вызвал из отпуска. Однако из телефонного разговора с Юрием Трутневым, полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе, он понял, что решение по выделению средств ещё не принято окончательно.

- Вопрос защиты средств важный и зависит от многих мелочей. Особенно, когда идет дележка между 11 субъектами ДФО. В итоге в половине второго ночи после телефонного разговора с Ю.П. Трутневым понял, что решение по деньгам окончательно еще не принято. И надо лететь в Москву, - пояснил глава региона.

Визит в столицу оказался успешным. Чтобы успеть на встречу с общественностью в ФСК, в Улан-Удэ глава также вылетел «Победой». Вернулся домой Алексей Цыденов также на рейсе лоукостера, чтобы успеть на важное совещание в ФСК.



Фото: "Номер один"