Глава Бурятии рассказал о вариантах улучшения качества воздуха





Сегодня на открытом совещании «Наша Бурятия» в ФСК Алексей Цыденов затронул проблему воздуха в Улан-Удэ. Он подчеркнул, что проблему качества воздуха хотелось бы решить как можно быстрее.

В республике есть завод по производству пеллет, но, как выяснилось, ему уже не хватает сырья.

- То есть, уже опилок не хватает, - пояснил Алексей Цыденов.- Пеллетное производство есть в Прибайкальском, в Баргузинском районах, сырья теперь нет. В любом случае, вопрос с качеством воздуха будем решать. Сейчас нашли альтернативный вариант – производство угольного кокса.

Кокс делают из бурого угля делают. При сжигании выброс бензапирена ниже до 200 раз в сравнении с каменным углем. По теплоотдаче кокс более эффективен, при этом не пережигает печи.

- Это эффективный проект, но опять же упираемся в вопрос цены. Надо, чтобы этот угольный кокс был доступен для людей. Решаем сейчас этот вопрос. Решаем в разных направления: электроэнергия, газ, пеллеты… не знаю, может какое-то экзотическое решение, но всё равно найдём, - заключил глава республики.

Также глава высказался по поводу нового формата совещания.

- Начало положено. Сейчас будет самая важная часть – практическая. Будем отрабатывать предложения, которые будут поступать непосредственно от людей. Сейчас 12 рабочих групп, круглых столов: здравоохранение, образование, туризм, спорт, экономика, производство, дороги, энергетика … в общем, 12 направлений, - сказал Алексей Цыденов.





Суть в новом формате открытого совещания в том, что на круглом столе жители республики вносят предложения по развитию в той или иной сфере, и потом сами же расставляют приоритеты: от наиболее до менее важного.





- Всё, что выйдет в топ, получит наибольшую поддержу, то это и возьмём в работу, для реализации в ближайшее время. У нас-то есть своё видение и понимание, а сейчас-то получим всё-таки от людей. Где-то совпадёт, где-то не совпадёт, но ориентироваться будем, на то, что люди предложат, - пояснил глава.

















Фото "Номер один" и пресс-службы главы и правительства Бурятии