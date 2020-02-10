Алексей Цыденов: «Мечты стать главой Бурятии не было»

Руководитель региона дал откровенное интервью





По итогам открытого совещания правительства, которое прошло 8 февраля в Улан-Удэ, Алексей Цыденов ответил на вопросы местных и приезжих журналистов. В блиц-интервью читинскому блогеру глава республики рассказал о своих детских мечтах и черной метке губернаторов

Короткое интервью у Цыденова взял забайкальский режиссер и блогер Баяр Барадиев, известный в прошлом квнщик. Читинец задал несколько вопросов, в том числе и о падающем престиже работы губернатором, которую назвал черной меткой.

- Я бы не сказал, что это черная метка. Это большое доверие и большая честь. Это действительно очень сложная и ответственная работа. Легче жить не становится, - ответил глава Бурятии.

Также блогер спросил Цыденова о старшем сыне, будущая профессия которого связана с космосом. Напомним, у главы республики четверо детей. Старший сын Илья учится в МГТУ им. Баумана. Остальные живут в Улан-Удэ. Сын Георгий и дочь Кира — школьники, младший Лев родился в 2016 году.

- Он с детства читал фантастику и увлекался этим. Сейчас учится на строителя ракетных двигателей, - поделился Цыденов.

На вопрос о своих детских мечтах руководитель региона ответил откровенно: «Разные были мечты. Но мечты стать главой республики у меня точно не было. Я даже не замахивался в эту сторону».

Фото: egov-buryatia.ru







