Глава Бурятии назвал самое популярное слово 2019 года

Эта фраза, наверняка, будет в топе и в этом году (видео)

Алексей Цыденов является самым открытым политиком республики. Глава региона успевает отвечать на вопросы не только журналистов, но и пользователей интернета.

В свежем интервью читинскому блогеру Баяру Барадиеву руководитель республики рассказал, что чаще всего в прошлом году раздавал «команды» подчиненным.- Вспоминая прошлый год, какое слово вы чаще всего произносили?- Быстрее.