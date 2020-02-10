10.02.2020
Глава Бурятии назвал самое популярное слово 2019 года

Глава Бурятии назвал самое популярное слово 2019 года

Эта фраза, наверняка, будет в топе и в этом году (видео)

Алексей Цыденов является самым открытым политиком республики. Глава региона успевает отвечать на вопросы не только журналистов, но и пользователей интернета.

В свежем интервью читинскому блогеру Баяру Барадиеву руководитель республики рассказал, что чаще всего в прошлом году раздавал «команды» подчиненным.

- Вспоминая прошлый год, какое слово вы чаще всего произносили?

- Быстрее.


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