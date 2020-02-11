Глава Бурятии внес Екатерину Кочетову в Хурал

Кандидатуру на пост министра экономики депутаты рассмотрят 3 марта





3 марта на очередной сессии депутаты Хурала Бурятии рассмотрят вопрос о даче согласия на назначение Екатерины Кочетовой на должность министра экономики РБ. Ее кандидатуру в парламент внес глава Бурятии Алексей Цыденов. Соответсвующий вопрос уже включен в повестку сессии.