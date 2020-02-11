Глава Бурятии внес Екатерину Кочетову в Хурал

3 марта на очередной сессии депутаты Хурала Бурятии рассмотрят вопрос о даче согласия на назначение Екатерины Кочетовой на должность министра экономики РБ. Ее кандидатуру в парламент внес глава Бурятии Алексей Цыденов. Соответсвующий вопрос уже включен в повестку сессии.
Напомним, Екатерину Кочетову назначили и.о. министра экономики
16 декабря прошлого года. Ранее она работала заместителем министра промышленности и торговли РБ, председателем Комитета по развитию предпринимательства и инновационных технологий. Кресло министра экономики Бурятии вакантно с лета 2019 года, когда прежний министр Александр Бардалеев покинул его по собственному желанию.
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?