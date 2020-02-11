В мэрии Улан-Удэ появится новый комитет

Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству разделят на два





В мэрии Улан-Удэ сегодня прошло расширенное совещание по итогам работы трех комитетов: по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству, экономического развития и туризма, по управлению имуществом и землепользованию.

С отчетами о результатах деятельности выступили руководители структурных подразделений. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков предложил признать работу комитетов удовлетворительной.- Экономический блок, представленный сегодня тремя комитетами – это один из наиболее ответственных участков деятельности администрации. Объединяет эти три комитета то, что все они нацелены на пополнение доходной части бюджета города. Поэтому коллеги, от вашей работы зависит, насколько мы сможем реализовать поставленные перед нами задачи в целом, - подчеркнул мэр города.Кроме того, на совещании Игорь Шутенков анонсировал изменения в структуре мэрии.- Сегодня мы уже разработали новую структуру администрации, в которой предполагаем реорганизовать Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству в два комитета - Комитет по транспорту и дорожно-транспортной сети и Комитет по предпринимательству и торговле, - заявил Игорь Шутенков.Оба направления, по мнению мэра, являются приоритетными и требуют особого контроля и усиления работы по данным направлениям. Поэтому необходимы перемены.Среди основных задач, которые, по словам мэра, будут стоять перед Комитетом по транспорту и дорожно-транспортной сети в этом году: усиление работы по совершенствованию транспортной инфраструктуры города, обеспечение качества трамвайных перевозок населения, повышение надежности, комфорта и культуры обслуживания пассажиров. Также должен быть продолжен ремонт трамвайных путей в рамках программы развития центров экономического роста. Еще одна важная задача - проработать вопрос внедрения современных информационных систем из разряда «Умные остановки».Кроме того, в связи с увеличением ремонтных и строительных работ в городе, которые неизбежно приведут к временному перекрытию ряда дорог, комитет должен заблаговременно отработать возможные решения.- Совместно с Комитетом по строительству и администрациями наших районов синхронизировать ремонтные работы и организацию движения транспорта, минимизировав неудобства для населения города, - поставил задачу мэр. - Для решения такого плана задач в будущем необходимо создание автоматизированной системы регулирования дорожного движения в рамках национального проекта «БКАД». Это позволит снижать напряженность на особо загруженных участках улично-дорожной сети, - сказал мэр.Новый Комитет по предпринимательству и торговле, по словам Игоря Шутенкова, должен стать опорой предпринимательского сообщества города.- Важно не только издание нормативно-правовых актов и снижение административных барьеров, важно понимание, чего сегодня желает предприниматель, чем он живет, какие проблемы его беспокоят, в чем ждут содействия от администрации города, - подчеркнул градоначальник. - Конечно, есть определенные проблемы со сбором информации о деятельности предпринимателей, поэтому вновь созданному комитету необходимо разработать концепцию работы с предпринимательским сообществом, создать референтные группы из предпринимательского сообщества, наладить каналы обратной связи. Необходима разъяснительная работа о возможностях участия в национальных проектах, о преференциях и различных программах поддержки предпринимательства.Фото: «Номер один»