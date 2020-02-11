У глав районов Улан-Удэ появятся первые заместители

Соответствующий законопроект внесен в Хурал Бурятии





На заседании Комитета по государственному устройству Хурала Бурятии депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в закон «О реестре должностей муниципальной службы в РБ». Законопроект представил его инициатор, председатель горсовета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев.

Поправками предлагается ввести должности первого заместителя главы городского района. Предполагается, что он будет отвечать за жизнедеятельность района в целом, в том числе координировать работу других заместителей. По мнению разработчиков законопроекта, это повысит эффективность работы.Напомним, в Улан-Удэ три района: Советский, Железнодорожный и Октябрьский. В каждом из них есть глава, у которого три заместителя. При этом ни один из них не имеет статуса первого зама.Ввести новую должность самостоятельно мэрия не может, для этого нужно предусмотреть ее в Реестре муниципальных должностей, который устанавливается республиканским законом.Во время обсуждения депутаты комитета высказались в поддержку законопроекта. Депутат Михаил Степанов отметил большую нагрузку и широкий круг полномочий руководителей городских районов. Дмитрий Швецов добавил, что в сельских районах такая практика существует и способствует эффективности работы.Председатель комитета Виктор Малышенко задал вопрос: потребуют ли новые должности дополнительных расходов из бюджета? Чимит Бальжинимаев заверил, что мэрия не выйдет за рамки имеющегося фонда оплаты труда. В результате депутаты проголосовали единогласно «за» поддержку законопроекта, сообщили в пресс-службе парламента.Фото: «Номер один»