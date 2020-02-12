Депутаты горсовета Улан-Удэ пообещали контролировать качество ремонта дорог

Также народные избранники проверят дороги, отремонтированные в прошлом году





Дорожно-ремонтную кампанию этого года обсудили сегодня на заседании Комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета Улан-Удэ.

В этом году планируется отремонтировать 29 объектов, в том числе 27 дорог и два подъезда к детсадам в 111 и в 102 мкрн, и построить дорогу от 102 до 118 квартала. Всего будет отремонтировано 31 км дорог. По 24-м объектам в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» контракты уже заключены.- Положительный момент в том, что торги подготовлены заранее и экономия по торгам составила 20 миллионов рублей. Это еще одна дорога, - отметил председатель комитета Сергей Бурдиков. – Но можем ли мы быть уверены, что работы будут сделаны в срок и хорошо и подрядчик не сэкономит на качестве? Предлагаю в течение месяца подрядчикам подготовить информацию о том, какие у них есть ресурсы: техника, кадры, договоры на поставку материалов. Чтобы мы могли оценить степень готовности.Депутат Александр Иринчеев предложил заслушать также заместителя мэра – председателя Комитета по строительству.- Ознакомимся с аналитикой по работе Управления дорожного строительства и «Улан-Удэстройзаказчик». И мы должны четко знать, кто из подрядчиков в прошлом году сорвал сроки, не обеспечил качество, - сказал депутат.Председатель Общественной палаты Улан-Удэ Владимир Сажин предложил продолжить приемку дорог с участием общественности и депутатов горсовета.- Давайте проверим исполнение гарантийных обязательств по ремонту, проведенному в 2019 году, в частности, на ул. Сахъяновой, на ул. Революции 1905 года, - сказал он.Общественника поддержал Сергей Бурдиков.- Предлагаю совместно с Контрольно-счетной палатой проверить все дороги, отремонтированные в прошлом году. И контроль за ремонтной кампанией этого года будет такой же пристальный, - подчеркнул депутат.Фото: мэрия Улан-Удэ