Мэрия Улан-Удэ выиграла суд у бизнесменов, «отжавших» у города 100 гектаров земли

В далеком 2011 году мэрия договорилась с одной коммерческой фирмой, что та возьмет в аренду 100 гектаров земли в столице Бурятии и возведет на них целые кварталы многоквартирных домов. А к ним в придачу построит школы, детсады, магазины и прочее, и прочее. Потом же земля потихоньку перешла из аренды в собственность, была «распилена» на мелкие участки и распродана. О комплексной застройке все забыли до недавних пор. Сегодня мэрия вышла на тропу войны с собственниками этой земли. Что за странную схему провернули предприимчивые «воротилы» во времена Айдаева и чем закончилась эта история – в материале «Номер один».
Стандартный «распил»
Как мы уже сказали, история началась в 2011 году, когда мэром Улан-Удэ был Геннадий Айдаев. Тогда, 7 декабря 2011 года, между комитетом по управлению имуществом и организацией под названием «Техпром» был заключен договор аренды нескольких земельных участков общей площадью почти миллион квадратных метров, или 100 гектаров.
Площадь большая, но и планы наполеоновские. Арендатор взял на себя обязательства по обустройству этой территории. Он должен был построить здесь инженерную инфраструктуру, которую после обязался передать в собственность города, построить целые кварталы многоэтажек, семь детских садов, четыре школы, учреждения и предприятия обслуживания населения, магазины, объекты общепита.
Видимо, в мэрии так сильно обрадовались будущему расцвету юго-восточной части Улан-Удэ, что от прилива эмоций вслед за договором аренды заключили другой договор – на этот раз купли-продажи. То есть 100 гектаров ушли «Техпрому» в собственность.
Но, как водится, что-то пошло не так. «Техпром», вместо того чтобы выполнить обещанное, решил перепродать землю, перед этим порезав участки земли на более мелкие. В итоге четыре участка превратились в 11. Часть из них продали ООО «Инвестиционная компания «Черная лошадь», директором в которой числится некая Евгения Бадмаева, а учредителями являются китайцы. Остальные участки выкупила предпринимательница Светлана Жаргалова.
Новые собственники, недолго думая, изменили целевое назначение земель. И там, где должны были вырасти жилые кварталы с социальной и инженерной инфраструктурой, появились участки, предназначенные для «связи» и «деятельности по особой охране и изучению природы, охране природных территорий». Что за телекоммуникационные конструкции там должны были возвести и какую природную территорию собирались охранять, неизвестно. Известно лишь, что земля по большей части до сих пор простаивает, за исключением небольшого количества построенных здесь самоволок.
Подозрительные связи
Конечно, схема эта не так проста, как выглядит на первый взгляд. Мы уже писали
в 2018 году о подозрительных связях между «Техпромом», «Инвестиционной компанией «Черная лошадь», предпринимательницей Жаргаловой и Геннадием Айдаевым. Напрямую их связать, конечно, невозможно. Однако, внимательно изучив их бизнес-историю, опубликованную на государственных порталах, можно заметить, что учредители этих компаний регулярно пересекаются. Например, учредители «Техпрома» имеют прямое отношение к компании «Ноев ковчег», где гендиректором засветился Геннадий Айдаев. А также замечены в компании под названием «Геоспецстрой», где учредителем одно время числилась та самая предпринимательница Жаргалова.
В общем, можно сделать вывод, что все вышеперечисленные могут быть как минимум знакомы друг с другом. И эти знакомства на фоне потерянных городом 100 гектаров земли выглядят подозрительно.
На тот момент, когда Геннадий Айдаев (чей едва различимый след прослеживается в этой истории) еще был мэром, вопросов относительно происходящего не возникало. Однако когда власть сменилась и комитет по управлению имуществом (КУИ) городской администрации начал разбирать старые сделки, начались суды.
Сначала КУИ подал иск на «Инвестиционную компанию «Черная лошадь» и индивидуального предпринимателя Светлану Жаргалову. Суть его состояла в том, чтобы отобрать у ответчиков земельные участки и вернуть их в городскую собственность.
– Изъятие предполагает дальнейшее использование уже в соответствии с генеральным планом, правилами землепользования и проектами планировок. Если земля будет изъята, ее дальнейшее использование будет в соответствии с законом, возможно, также для комплексного освоения, – сообщала нам теперь уже экс-председатель КУИ Анастасия Кузовлева еще в 2018 году, когда разбирательство было в самом разгаре. – То есть должна быть нормативная обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры и так далее.
Но с этим иском не заладилось. В ноябре 2018 года Арбитражный суд отказал комитету в иске, оставив землю в собственности «Черной лошади» и госпожи Жаргаловой.
15 лет на все
Но КУИ не сдавался. Проиграв одну битву, тут же ринулся в другую. И подал еще один иск: на этот раз с требованием обязать собственников земли выполнить обещанное «Техпромом» - построить инженерную инфраструктуру, возвести жилые кварталы, детсады, школы и так далее.
Если быть конкретнее, то КУИ требует исполнить пункт 3.4 договора, заключенного еще с «Техпромом», в котором прописано, что тот обязуется выполнить за свой счет строительство сетей и объектов инженерной структуры и передать их по окончании строительства безвозмездно в собственность города. В течение 18 месяцев подготовить проект планировки территории для его комплексного освоения в целях жилищного строительства. В течение 24 месяцев подготовить проект межевания территории. В течение 5 лет построить объекты инженерной инфраструктуры. И, наконец, в течение 15 лет «осуществить жилищное строительство и иное строительство в соответствии с видами разрешенного использования».
При этом объем жилой площади в застройке должен составлять 1 млн 35 тыс. квадратных метров, все дома должны быть обеспечены индивидуальными и коллективными приборами учета энергии. Все здания, включая школы, детсады, магазины и прочее, должны быть доступны для маломобильных граждан. Четко прописана протяженность сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и автодорог.
Что дальше?
Ответчики – собственники земли - пытались убедить суд, что они купили участки у «Техпрома» без каких-либо обязательств и что КУИ уже пропустил срок исковой давности. Однако суд их доводам не внял и неожиданно встал на сторону мэрии.
«Таким образом, прекращение договора аренды земельного участка в связи с предоставлением в собственность земельного участка для комплексного освоения территории не прекращает обязательства правообладателя осуществить комплексное освоение территории в соответствии с документацией по планировке территории, - говорится в решении суда. - С учетом вышеизложенного суд считает обоснованными и подлежащими удовлетворению заявленные истцом требования об обязании ответчиков (новых собственников земельных участков) выполнить обязательства по комплексному освоению земельных участков».
В итоге иск мэрии удовлетворен полностью. Однако высока вероятность, что проигравшие пойдут обжаловать его в вышестоящие судебные инстанции. Впрочем, если им и там не повезет, то у них будут два варианта: либо исполнять обещанное и строить жилые кварталы, а это сотни миллионов рублей, если не миллиарды. Либо отказаться от земли в пользу мэрии. В этом случае городская власть будет искать нового желающего возвести здесь новые микрорайоны.
Станислав Сергеев, «Номер один»
Фото: «Номер один»
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