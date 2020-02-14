Мэрия Улан-Удэ выиграла суд у бизнесменов, «отжавших» у города 100 гектаров земли

Однако точка в «мутной» истории пока не поставлена





В далеком 2011 году мэрия договорилась с одной коммерческой фирмой, что та возьмет в аренду 100 гектаров земли в столице Бурятии и возведет на них целые кварталы многоквартирных домов. А к ним в придачу построит школы, детсады, магазины и прочее, и прочее. Потом же земля потихоньку перешла из аренды в собственность, была «распилена» на мелкие участки и распродана. О комплексной застройке все забыли до недавних пор. Сегодня мэрия вышла на тропу войны с собственниками этой земли. Что за странную схему провернули предприимчивые «воротилы» во времена Айдаева и чем закончилась эта история – в материале «Номер один».