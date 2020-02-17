Алексей Хандархаев назначен министром природных ресурсов Бурятии

Бывший заместитель мэра Улан-Удэ Алексей Хандархаев назначен на должность министра природных ресурсов Бурятии. 17 февраля глава Бурятии представил его кабинету министров.
- У нас сегодня с вами первое оперативное совещание в полном новом составе. Хотел бы представить нового министра здравоохранения Евгению Лудупову и министра природных ресурсов – Алексея Хандархаева. Уважаемые коллеги, добро пожаловать на борт. У нас нацпроект «Здравоохранение» и нацпроект «Экология» – одни из самых тяжелых. Ни у кого из министров простой работы нет, а у вас тем более. Прошу включаться сразу, - обратился Алексей Цыденов к новым членам правительства.
Напомним, должность министра природных ресурсов Бурятии стала вакантной с середины января этого года, когда в отставку по собственному желанию ушел Вадим Кантор
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Справка
Алексей Хандархаев Родился 26 апреля 1960 года в селе Еланцы Ольхонского района Иркутской области. В 1984 году окончил Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ. С 2000 по 2003 год обучался в Российской академии государственной службы при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Имеет диплом с отличием магистра ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» по направлению подготовки «Экономика».
С 1984 по 1990 год работал в комсомольских органах Бурятской АССР, с 1990 по 1991 год - заместителем председателя Госкомитета РБ по делам молодежи. С 1992 по 1998 год работал в банковских и коммерческих структурах Бурятии. С 1998 по 2003 год занимал пост заместителя главы администрации Советского района Улан-Удэ по социальным вопросам.
В 2003 году был приглашен на работу в Москву. С 2004 года – заместитель начальника Главного Управления Пенсионного фонда России по Центральному административному округу Москвы. С 2005 года - заместитель начальника организационного отдела Территориального управления федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Москве. С 2006 года - заведующий отделом инвестиционной политики в сфере топливно-энергетического комплекса Топливно-энергетического комитета правительства Московской области. С 2009 года - заместитель гендиректора по экономике, финансам и закупкам ОАО «Энергосбытовая компания Московской области».
С 2011 года - заместитель мэра - председатель Комитета по строительству администрации Улан-Удэ.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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