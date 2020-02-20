В Улан-Удэ депутаты предложили пугать собак ультразвуком

Соответствующие приборы могут установить в школах и детских садах



Депутаты горсовета Улан-Удэ обратились в городской Комитет по образованию с предложением установить в каждой школе и в каждом детском саду ультразвуковые отпугиватели собак.

По мнению депутатов, установка таких отпугивателей защитит территорию школ и детских садов от собак и других животных на площади до 200 квадратных метров. Отпугиватели предлагают приобрести за счет средств городского бюджета.



- Мы предлагаем оснастить все школы и детские сады стационарными ультразвуковыми отпугивателями собак за счет городского бюджета, - заявил председатель Комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета Сергей Бурдиков.



Напомним, ранее в связи с участившимися случаями нападения бродячих собак на детей Комитет по образованию мэрии Улан-Удэ рекомендовал родителям



Фото: «Номер один» По мнению депутатов, установка таких отпугивателей защитит территорию школ и детских садов от собак и других животных на площади до 200 квадратных метров. Отпугиватели предлагают приобрести за счет средств городского бюджета.- Мы предлагаем оснастить все школы и детские сады стационарными ультразвуковыми отпугивателями собак за счет городского бюджета, - заявил председатель Комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета Сергей Бурдиков.Напомним, ранее в связи с участившимися случаями нападения бродячих собак на детей Комитет по образованию мэрии Улан-Удэ рекомендовал родителям сопровождать детей по дороге в школу и обратно. Это связано с тем, что в городе объявлен режим повышенной готовности из-за выявления случаев бешенства у диких лис в пригородной зоне. Кроме того, с января этого года в столице Бурятии нет организации, которая бы на постоянной основе занималась отловом бродячих животных . В итоге охранять детей от бездомных собак, которые могут заразиться бешенством, теперь поручено родителям, а власти фактически расписались в бессилии противостоять уличным псам.Фото: «Номер один»