Изгнанный из «Единой России» Баир Жамбалов помолился в Иволгинском дацане

27 февраля группа депутатов Хурала Бурятии по личному приглашению Хамбо ламы Дамбы Аюшеева посетила Иволгинский дацан. В их числе были Иринчей Матханов, Найдан Чимбеев, Михаил Гергенов, Намсарай Намсараев, вице-спикер парламента Баир Жамбалов и ряд других.
«С коллегами по Хуралу у нашего Хамбо Ламы. Прослушали много полезной информации. Да и вообще хорошо провели время. Резкий и остроумный наш иерарх», описал свои впечатления от встречи Иринчей Матханов.
В свою очередь, в Иволгинском дацане рассказали, что делают те, кто получает личное приглашение Хамбо Ламы на определённый день Великого Молебна (Монлам Ченмо).
«Гости собираются к 14 часам, когда начинается вторая половина хурала. Для них установлены стулья вдоль рядов, где сидят ламы. Каждый из приглашённых получает специальную брошюру с описанием 15 чудес, которые являл Будда, - именно этим чудесам посвящен хурал Монлам Ченмо. Гости участвуют в молебне, и во время хурала подходят для интервью к журналисту радио «Буряад FM», работающему в прямом эфире.
По окончании Монлам Ченмо делегация гостей в сопровождении одного из заместителей Ширээтэ Ламы дацана направляется во Дворец Пандито Хамбо Ламы Этигэлова, где вместе с хранителями Хамбо Ламы подносят мандалу Великому Учителю. Затем гости идут в резиденцию главы буддистов России на ужин, где главное, конечно, общение», говорится на странице Иволгинского дацана в «Фейсбуке».
На вопрос одного из пользователей соцсети, почему именно эти депутаты получили личное приглашение, в дацане ответили: «они делают или стараются помочь людям».
Напомним, вице-спикер Хурала Бурятии Баир Жамбалов недавно был с позором изгнан
с должности секретаря Бурятского регионального отделения «Единой России» и исключен из партии из-за смертельного ДТП возле села Батурино
. Не исключено, что на ближайшей сессии Хурала будет поставлен вопрос и о снятии его с поста заместителя председателя республиканского парламента.
Фото: Иволгинский дацан
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