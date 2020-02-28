Изгнанный из «Единой России» Баир Жамбалов помолился в Иволгинском дацане

Вице-спикер получил личное приглашение Хамбо Ламы





27 февраля группа депутатов Хурала Бурятии по личному приглашению Хамбо ламы Дамбы Аюшеева посетила Иволгинский дацан. В их числе были Иринчей Матханов, Найдан Чимбеев, Михаил Гергенов, Намсарай Намсараев, вице-спикер парламента Баир Жамбалов и ряд других.

«С коллегами по Хуралу у нашего Хамбо Ламы. Прослушали много полезной информации. Да и вообще хорошо провели время. Резкий и остроумный наш иерарх», описал свои впечатления от встречи Иринчей Матханов.





«Гости собираются к 14 часам, когда начинается вторая половина хурала. Для них установлены стулья вдоль рядов, где сидят ламы. Каждый из приглашённых получает специальную брошюру с описанием 15 чудес, которые являл Будда, - именно этим чудесам посвящен хурал Монлам Ченмо. Гости участвуют в молебне, и во время хурала подходят для интервью к журналисту радио «Буряад FM», работающему в прямом эфире.





На вопрос одного из пользователей соцсети, почему именно эти депутаты получили личное приглашение, в дацане ответили: «они делают или стараются помочь людям».



