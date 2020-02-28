Президент Монголии подарил Китаю 30 тысяч баранов

Он выразил поддержку в борьбе с коронавирусом

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином преподнес Китаю в дар 30 тысяч баранов.

Халтмаагийн Баттулга находится с визитом в Китае. Как сообщает РИА, после переговоров, которые состоялись в четверг в Доме народных собраний в Пекине, он в качестве поддержки Китаю, который борется с эпидемией коронавируса, вручил Си Цзиньпину сертификат, свидетельствующий о передаче китайской стороне в дар 30 тысяч баранов.

Видео с церемонии опубликовали китайские СМИ.





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