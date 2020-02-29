Юрий Трутнев о Сагаалгане: «На Востоке глубже понимают человечество, чем на Западе»

Зампред правительства посетил концерт в честь Восточного Нового года в Кремле



Заместитель Председателя Правительства России – полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев посетил первый праздничный концерт в честь Восточного Нового года - Сагаалган в Государственном Кремлевском дворце.



Перед концертом вице-премьеру в Гербовом зале продемонстрировали экспонаты уникальной выставки, произведения всемирно известного скульптора Даши Намдакова, заслуженного художника Бурятии Зорикто Доржиева, титулованного ювелира Жигжита Баясхаланова и многих других мастеров республики.



- Мне было интересно познакомиться с культурой, историей, традициями Бурятии не только сейчас, и не только здесь, в Кремле. Я с большим удовольствием посещал музей, когда был в республике. Мне нравятся и картины, и скульптуры Бурятии. Не буду выделять что-то конкретное, но, мне кажется, на Востоке немножко по-другому, немножко глубже понимают человечество, чем на Западе, - заявил полномочный представитель Президента России в ДФО.



Напомним, благодаря президентской «дальневосточной» субсидии в Улан-Удэ до 2022 года будет построено новое современное здание для Национального музея Бурятии, который организовал выставку.



25 и 26 февраля лучшие солисты и коллективы из Бурятии выступали на главной сцене страны, гостями праздника стали мастера искусств из Калмыкии и Тывы. В мультимедийном шоу была показана панорама культуры и искусства: опера и балет, цирк и эстрада, народное инструментальное и вокальное искусство, этнофольклорная и современная хореография. Концерты собрали полные залы, около 11 тысяч зрителей.



- Концерт проводится для увеличения интереса людей к Востоку, интереса людей к Республике Бурятия. Я спрашивал у Главы Республики, сколько людей приехало из республики. Сказал, что одна тысяча из шести тысяч, значит большая часть собралась из Москвы, - отметил вице-премьер.



На вопрос журналистов, будет ли он рекомендовать проводить подобные мероприятия другим регионам Дальнего Востока Юрий Трутнев ответил: «Мы обсудим».



Фото: kremlin.ru



