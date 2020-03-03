Мэр Улан-Удэ встретился с немецким консулом

Иностранному дипломату рассказали о потенциале столицы Бурятии





2 марта мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провел рабочую встречу с Генеральным консулом ФРГ в Новосибирске Петером Бломайером. Стороны выразили заинтересованность в развитии дружеских и деловых контактов, сообщили в пресс-службе мэрии.

- Это является таким «уникальным сплавом». Не в каждом городе такое существует, - отметил Игорь Шутенков. - В нашем городе с удовольствием изучают немецкий язык, в частности, есть школа №1, где углубленно изучают язык.





Пост Генконсула ФРГ в Новосибирске Бломайер занимает с декабря 2018 года. Цель его визита в Бурятию - знакомство с регионом, входящим в консульский округ.Мэр Улан-Удэ рассказал гостю о потенциале города, который, по его словам, «сохраняет провинциальную душевность» и где, мирно сосуществуют представители свыше ста национальностей.