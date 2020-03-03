В Бурятии «аннулировали» соглашение о газификации, подписанное на фестивале

Зампред правительства удалил пост о добыче газа в республике





Руководитель полпредства Бурятии в Москве, зампред правительства РБ Антон Виноградов удалил свой пост в «Фейсбуке» с сенсационной новостью о газификации республики . Причины этого пока не известны.

«В рамках фестиваля «Байкальская миля 2020» правительство Бурятии и «Газпром СПГ технологии» подписали соглашение о реализации проекта газификации населенных пунктов республики с использованием СПГ. В рамках соглашения планируется строительство КСПГ (комплекс по сжижению природного газа – прим. авт.), а также добыча природного газа при проведении поисково-разведочных работ на перспективных месторождениях природного газа в Бурятии», написал вчера Антон Виноградов.Пост чиновника, уже известного в республике преждевременными высказываниями, резко раскритиковали в соцсетях.«В Бурятии есть супермен Антоша Виноградов - он круче, чем даже два Александра Осипова (губернатор Забайкальского края – прим. авт.). Ему не надо потеть в СовФеде и доказывать, что Бурятии нужна газификация. Он обо всём договорился прямо на льду Байкала, в перерывах между катанием на машинках. И вот уже «Газпром СПГ технологии» спешат газифицировать таёжную и озёрную, а «Росгеология» во всю буравит наши недра в поисках триллионов кубометров газа, - прокомментировал информацию зампреда правительства телеграмм-канал «БурКОПсоюз». - В данном случае крайне настораживает не только та лёгкость, с которой мы «договорились» о газификации, но и уровень ньюсмейкера - это не Цыденов, не Зураев и даже не Луковников, а Антошин Фейсбук. И всё. На сайте Газпрома об этом соглашении ни слова, хотя новости о проектах по газификации других регионов там есть. Что это за соглашение? Какие у него сроки? Какие населенные пункты будет охватывать? Сколько на него нужно денег, и сколько дадут? Есть ли у Бурятии вообще программа газификации?».Фото: «Номер один»