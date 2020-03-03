Тункинский район Бурятии оштрафовали за недостроенную дорогу

Район должен вернуть в республиканский бюджет 3,5 млн рублей





Арбитражный суд Бурятии удовлетворил иск Минтранса РБ к администрации Тункинского района о взыскании 3,5 млн рублей – суммы штрафа за нарушение обязательств в рамках заключенного соглашения от 27 марта 2018 года.

Как следует из материалов дела, в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства Федеральное дорожное агентство и правительство Бурятии подписали соглашение о предоставлении республиканскому бюджету субсидии на строительство автодороги «Подъезд от федеральной автомобильной дороги «Тунка - площадка солнечного телескопа к с. Улбугай». В свою очередь в марте 2018 года Минтранс Бурятии заключил соглашение с администрацией Тункинского района о предоставлении субсидии для реализации этого проекта.После поступления денег чиновники тункинской администрации провели торги. Их стартовая стоимость составляла 65 млн рублей. Победителем стало ООО «Структура» из Улан-Удэ. Они согласились построить дорогу протяженностью 7,4 км за 58 миллионов.«По состоянию на 01.04.2019 показатель результативности по объекту достигнут не был, работы не были завершены, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию ответчиком не предоставлено», сообщил истец.В связи с нарушением соглашения Минтранс Бурятии был вынужден перечислить в федеральный бюджет штраф на сумму 3 млн 458 тысяч рублей. Эту сумму министерство и решило взыскать с администрации Тункинского района. Добровольно заплатить штраф районные чиновники отказались.На суде представитель Тункинской администрации – заместитель главы района Алдар Эрдынеев - иск не признал. Он пояснил, что работы по строительству автодороги выполнены и приняты администрацией без замечаний. Показатель результативности достигнут, финансовые средства по соглашению освоены, а объект не введен в эксплуатацию «по объективным обстоятельствам». Что это за объективные обстоятельства, чиновник не уточнил. Позже Алдар Эрдынеев и вовсе подал встречный иск о признании двух пунктов соглашения с Минтрансом недействительными.Впрочем, суд все доводы ответчика отверг и удовлетворил иск.«Субсидия, предоставленная муниципалитету, носит целевой характер. Показателем результативности является акт ввода объекта в эксплуатацию. Акт ввода объекта автодороги в Тункинском районе протяженностью 7,4 км в эксплуатацию в материалы дела не представлен. Следовательно, результат, в целях которого предоставлена субсидия, не достигнут», сухо констатировал судья.Фото: пресс-служба правительства Бурятии