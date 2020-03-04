Депутаты Хурала Бурятии решили «простить» Баира Жамбалова

Снимать его с поста вице-спикера пока не будут





Депутаты-«единороссы» не стали выносить на ближайшую сессию Народного Хурала вопрос о снятии с должности зампредседателя регионального парламента Баира Жамбалова. Последний, после того как на его джипе в январе совершено смертельное ДТП в Прибайкальском районе , исключен из партии и расстался с постом секретаря БРО «ЕР». Оставалось лишить должности в Народном Хурале, на которую его поставили по линии «Единой России», но депутаты не стали инициировать уход Жамбалова.

Кроме того, депутаты-«единороссы» высказали желание не снимать со своих постов и членов фракции КПРФ Виктора Малышенко и Егора Олзоева.Напомним, что на 5 марта намечена сессия Народного Хурала, где два последних вопроса посвящены лишению портфелей Виктора Малышенко (председателя комитета по госустройству) и Егора Олзоева (заместителя председателя комитета по экономике). Решили отобрать посты за их участие в несанкционированном митинге на площади Советов в сентябре 2019 года, инициированном таксистом Дмитрием Баировым.А недавно возник вопрос и по депутату Баиру Жамбалову. На состоявшемся заседании депутатской фракции «Единая Россия» в Народном Хурале перед депутатами выступил член президиума местного политсовета партии и зампредседателя правительства Баир Цыренов, предложив создать депутатскую комиссию по Жамбалову. Где предстояло определить степень его вины с вынесением на сессию вопроса о лишении депутата также и поста зампредседателя Народного Хурала. Дескать, Генсовет «ЕР» исключил Жамбалова из партии и, соответственно, он не может занимать пост, куда она его делегировала.Сам Жамбалов отказался добровольно покинуть пост зампредседателя НХ, поскольку лишается не только хорошей зарплаты, но и будущей VIP-пенсии (чтобы получить ее, теперь как минимум необходимо отработать в Хурале пять лет).- На фракции разгорелась жаркая дискуссия, депутаты говорили, что Жамбалова уже и так наказали, а лишать его работы без решения суда незаконно, - сообщил один из депутатов.Схожие проблемы замаячили и по лишению портфелей у депутатов-коммунистов Малышенко и Олзоева. Ведь комиссия по этике НХ, как выяснилось, лишь предложила депутатам покаяться, иных полномочий у нее нет. Что касается лишения их постов и зарплат, то здесь Трудовой кодекс на стороне депутатов. Ведь к их профессиональным качествам ни у кого претензий нет, а участие или неучастие в митингах является правом парламентариев.Причем, как сообщил участник совещания, на вопрос представителю правового управления НХ о юридических последствиях лишения постов депутатов последний отметил, что подобной практики пока не существует.- Судьи вряд ли откажут депутатам в восстановлении в связи с отсутствием законных оснований. Для этого необходимы обвинительные приговоры, которых нет, - говорит наш источник. - К тому же нельзя забывать, что именно Народный Хурал дает согласие на назначение судей. Зачем им идти против ветра?По словам собеседника, даже если депутатов в Бурятии будут ждать отказы в восстановлении в должности, то в Москве, учитывая влияние лидера КПРФ Геннадия Зюганова, эти решения могут отменить. Также нет особого желания давать оппозиционному сенатору Вячеславу Мархаеву повод для критики региональных властей в связи с гонениями на коммунистов.Депутат Егор Олзоев подтвердил, что в случае снятия его с поста он однозначно будет оспаривать решение Народного Хурала во всех инстанциях.- Большинство моих коллег прекрасно понимают все, и многие говорят, что депутаты сами должны решать, как им формировать Народный Хурал, - говорит он. - Да, есть несколько депутатов, недовольных поствыборным распределением портфелей между партиями, их мотивация - занять места своих коллег - понятна, но особого энтузиазма эта позиция у Народного Хурала не вызывает.Тем временем в Общественной палате считают, что ложка дорога к обеду. Сейчас какие-либо действия будут выглядеть как мелкая месть.- Все нужно делать вовремя. Если было принято решение жестко отреагировать на участие депутатов в несанкционированном митинге, то они могли бы это сделать по свежим следам, - говорит член ОП РБ Борис Данилов. - Здесь же все затянули настолько, что теперь уже мало кто помнит, за что их хотят снять, и все это выглядит какой-то мелкой местью, а Хурал выставляют карательным органом. Естественно, что многих депутатов подобная роль не устраивает.Эксперты замечают, несмотря на то, что указание о снятии троицы Жамбалов-Малышенко-Олзоев пришло с партийного верха, депутаты-«единороссы», заволокитив вопрос, фактически спустили его тормозах. Даже если на сессии голосование по снятию депутатов-коммунистов и дойдет до кабинок (решать депутаты будут тайно), то необходимого для прохождения вопроса количества голосов может не набраться. Напомним, их необходимо получить больше половины списочного состава Хурала - 32 голоса.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»