Баир Жамбалов написал заявление об уходе с поста вице-спикера Хурала Бурятии

Сегодня перед началом сессии Хурала Бурятии во время обсуждения повестки слово взяла депутат Лариса Крутиян. По ее словам, ранее было принято решение о создании комиссии, которая будет рассматривать вопрос о возможном принудительном сложении полномочий вице-спикера парламента Баира Жамбалова.
Однако, по словам председателя Хурала Валдимира Павлова, этот вопрос больше не актуален.
- Сегодня утром поступило заявление от Баира Жамбалова о сложении полномочий по собственному желанию. Поэтому нецелесообразно включать вопрос о создании комиссии, - заявил он.
Судя по всему, вопрос о снятии Баира Жамбалова с должности будет рассмотрен на следующей сессии. Таким образом, на своем посту бывший «единоросс» пробудет еще как минимум месяц с небольшим.
Напомним, уход Баира Жамбалова связан с тем, что на его джипе в январе было совершено смертельное ДТП в Прибайкальском районе
. За это он был исключен из «Единой России» и расстался с постом секретаря бурятского отделения этой партии.
Фото: «Номер один»
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