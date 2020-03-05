05.03.2020
Баир Жамбалов написал заявление об уходе с поста вице-спикера Хурала Бурятии

Баир Жамбалов написал заявление об уходе с поста вице-спикера Хурала Бурятии

Его рассмотрят на следующей сессии парламента

Сегодня перед началом сессии Хурала Бурятии во время обсуждения повестки слово взяла депутат Лариса Крутиян. По ее словам, ранее было принято решение о создании комиссии, которая будет рассматривать вопрос о возможном принудительном сложении полномочий вице-спикера парламента Баира Жамбалова.

Однако, по словам председателя Хурала Валдимира Павлова, этот вопрос больше не актуален.

- Сегодня утром поступило заявление от Баира Жамбалова о сложении полномочий по собственному желанию. Поэтому нецелесообразно включать вопрос о создании комиссии, - заявил он.

Судя по всему, вопрос о снятии Баира Жамбалова с должности будет рассмотрен на следующей сессии. Таким образом, на своем посту бывший «единоросс» пробудет еще как минимум месяц с небольшим.

Напомним, уход Баира Жамбалова связан с тем, что на его джипе в январе было совершено смертельное ДТП в Прибайкальском районе. За это он был исключен из «Единой России» и расстался с постом секретаря бурятского отделения этой партии.

Фото: «Номер один»
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