Баир Жамбалов написал заявление об уходе с поста вице-спикера Хурала Бурятии

Его рассмотрят на следующей сессии парламента





Сегодня перед началом сессии Хурала Бурятии во время обсуждения повестки слово взяла депутат Лариса Крутиян. По ее словам, ранее было принято решение о создании комиссии, которая будет рассматривать вопрос о возможном принудительном сложении полномочий вице-спикера парламента Баира Жамбалова.