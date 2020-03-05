Депутаты Хурала Бурятии исключили из своих рядов нового министра

Напоследок Евгению Лудупову попросили разобраться с медициной на Левом берегу





На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутаты в числе первых же вопросов решили судьбу Евгении Лудуповой, которую недавно назначили министром здравоохранения республики. Этот вопрос вынесли в самое начало, скорее всего, для того, чтобы министр не смогла участвовать в сессии как депутат, ведь эти две должности между собой не совместимы.