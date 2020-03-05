Депутаты Хурала Бурятии исключили из своих рядов нового министра

На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутаты в числе первых же вопросов решили судьбу Евгении Лудуповой, которую недавно назначили министром здравоохранения республики. Этот вопрос вынесли в самое начало, скорее всего, для того, чтобы министр не смогла участвовать в сессии как депутат, ведь эти две должности между собой не совместимы.
- В течение срока своих полномочий депутат Народного Хурала не может занимать государственную должность Республики Бурятия, - сказал на заседании вице-спикер Хурала Цырен Доржиев. - В Народный Хурал поступило личное письменное заявление Лудуповой Евгении Юрьевны от 3 февраля 2020 года о досрочном сложении полномочий в связи с назначением на государственную должность.
Именно с третьего февраля полномочия Евгении Лудуповой как депутата считаются прекращенными.
- Хочу от души всех поблагодарить за работу на протяжении трех созывов, - попрощалась с теперь уже бывшими коллегами Евгения Лудупова. Также она поблагодарила избирателей своего округа, интересы которых она 12 лет представляла в Хурале.
Кроме взаимных пожеланий и благодарностей, нашлись и вопросы к новому министру. Например, Игорь Бобков рассказал о проблемах записи к врачу на Левом Берегу.
- В последнее время я стал называть территорию, где проживаю (Левый Берег Улан-Удэ - прим. авт.), резервацией. Когда я был приписан к поликлинике на Элеваторе, на время ожидания приема врача у меня было 1-2 дня. Теперь на Левом Берегу время приема составляет 14 дней. У меня было недомогание 30 января. Я попытался записаться на прием к врачу. И меня записали на 14 февраля, - рассказал он, добавив, что за две недели вопрос с болезнью решится в любом случае: либо выздоровлением, либо «уходом в мир иной». - Большая просьба, Евгения Юрьевна, на Левый Берег обратить пристальное внимание.
Напомним, Евгения Лудупова до недавнего времени, помимо депутатства возглавляла Республиканскую клиническую больницу им. Н.А. Семашко. Пока с должности министра здравоохранения не ушел Дамбинима Самбуев, прославившийся на этом посту множеством скандалов. Впрочем, новый министр тоже не раз попадала в поле зрения общественности.
Например, как писал «Номер один», главный и самый резонансный скандал касался финансовой стороны работы РКБ
. Так, еще в 2016 году стало известно, что разыгрываемые учреждением контракты на поставку товаров выигрывала компания, принадлежащая сыну Евгении Лудуповой – БаируЛудупову.
Фото: «Номер один»
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