Нового уполномоченного по правам ребенка в Бурятии выберут в апреле

Кто заменит на этом посту Татьяну Вежевич, пока неизвестно





Напомним, в июне прошлого года Хурал Бурятии не утвердил кандидатуру Татьяны Вежевевич на пост уполномоченной по правам ребенка. По этому поводу развернулась жаркая дискуссия, в ходе которой депутаты, в числе прочего, обвиняли ее в трагедии с перевернувшимся батутом, которая произошла тем же летом.

Несмотря на объяснения самой госпожи Вежевич и лоббирование ее кандидатуры со стороны отдельных парламентариев, она не набрала достаточного количества голосов, чтобы занять этот пост. Однако, как выяснилось, она до сих пор исполняет свои обязанности, но с приставкой «и. о.»Сегодня депутаты снова подняли этот вопрос.- Кандидатура уполномоченного по правам детей нами не была утверждена. Прошло много времени, человек все еще занимает должность. Для чего мы вообще здесь голосуем, решения принимаем? – возмутился депутат Баир Цыренов.К ответу на этот вопрос призвали правовое управление правительства республики. По словам представительницы этого управления, у нас не может быть такой ситуации, чтобы никто не исполнял эти обязанности.- Вопрос кадровый решается. Будет внесен на апрельскую сессию, - заверили депутатов чиновники.Какие кандидатуры рассматриваются на эту должность, Хуралу не сообщили.Фото: «Номер один»