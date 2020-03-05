Нового уполномоченного по правам ребенка в Бурятии выберут в апреле

Напомним, в июне прошлого года Хурал Бурятии не утвердил кандидатуру Татьяны Вежевевич на пост уполномоченной по правам ребенка. По этому поводу развернулась жаркая дискуссия, в ходе которой депутаты, в числе прочего, обвиняли ее в трагедии с перевернувшимся батутом, которая произошла тем же летом.
Несмотря на объяснения самой госпожи Вежевич и лоббирование ее кандидатуры со стороны отдельных парламентариев, она не набрала достаточного количества голосов, чтобы занять этот пост. Однако, как выяснилось, она до сих пор исполняет свои обязанности, но с приставкой «и. о.»
Сегодня депутаты снова подняли этот вопрос.
- Кандидатура уполномоченного по правам детей нами не была утверждена. Прошло много времени, человек все еще занимает должность. Для чего мы вообще здесь голосуем, решения принимаем? – возмутился депутат Баир Цыренов.
К ответу на этот вопрос призвали правовое управление правительства республики. По словам представительницы этого управления, у нас не может быть такой ситуации, чтобы никто не исполнял эти обязанности.
- Вопрос кадровый решается. Будет внесен на апрельскую сессию, - заверили депутатов чиновники.
Какие кандидатуры рассматриваются на эту должность, Хуралу не сообщили.
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?