В мэрии Улан-Удэ появятся новые высокие должности

Хурал учел «сложность и ответственность выполняемой работы» в муниципалитете





Законопроект, который приняли сегодня на сессии депутаты Хурала Бурятии, расширяет перечень должностей муниципальной службы, которые могут быть в органах местного самоуправления городского округа.

Речь идет, например, о должности первого зама главы городского района. По версии авторов проекта, это обусловлено «штатно-организационной необходимостью функционирования района в целом».«Учитывая сложность и ответственность выполняемой работы, а также в целях обеспечения непрерывности функционирования администрации района считаем необходимым ввести должность первого заместителя руководителя», - сказано в пояснительной записке.Кроме того, вводится должность заместителя руководителя аппарата администрации Улан-Удэ, что «обусловлено необходимостью обеспечения деятельности мэра города».- Согласно действующему Уставу мэр города возглавляет исполнительно-распорядительный орган – администрацию Улан-Удэ. Ранее данная должность была предусмотрена в аппарате представительного органа, так как обеспечение деятельности мэра относилось к его функционалу. В настоящее время в Улан-Удэнском городском Совете депутатов данная должность упразднена, - объяснил докладчик по вопросу, председатель городского совета депутатов Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев.Также вводятся должности зампредов городских комитетов администрации Улан-Удэ. Все новые должности – довольно высокие для муниципального уровня, а значит для них должны быть предусмотрены серьезные по городским меркам зарплаты. Однако авторы проекта успокаивают: расходов из республиканского бюджета не потребуется.- Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджетов муниципальных образований, - объяснил Чимит Бальжинимаев.Фото: «Номер один»