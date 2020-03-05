Супруге и детям главы Бурятии запретили держать деньги за границей

Антикоррупционные поправки в законы принял Народный Хурал





На сегодняшней сессии Хурала депутаты внесли поправки в законы «О Главе Республики Бурятия» и «О Правительстве Республики Бурятия». Необходимость этих поправок продиктована изменениями в федеральное законодательство о противодействии коррупции. Они предусматривают «совершенствование ограничений и обязанностей, в том числе налагаемых на лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации», пояснил депутатам зампред правительства республики Баир Цыренов.

В итоге депутаты уточняют республиканский закон, дополняя его предложением, предусматривающим «распространение на супругу (супруга) и несовершеннолетних детей членов Правительства Республики Бурятия запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». Эти же ограничения распространены и на семью главы Бурятии.Фото: «Номер один»