Треть депутатов выступила против назначения Кочетовой министром экономики Бурятии

Однако, это не помешало ей занять министерское кресло





Указ о назначении Екатерины Кочетовой на пост министра экономики Бурятии, вышел еще в середине декабря прошлого года. Однако до сих пор она работала с приставкой «и. о.», поскольку на назначение на этот пост требуется согласие Хурала.

Сегодня на сессии Хурала депутаты такое согласие дали. «За» ее назначение проголосовали 40 народных избранников, 17 высказались против, еще 5 воздержались.Екатерина Кочетова с февраля 2018 года работала заместителем министра промышленности и торговли РБ, председателем Комитета по развитию предпринимательства и инновационных технологий. На эту должность она пришла с поста зампреда Комитета по образованию администрации Улан-Удэ - начальника управления экономики и финансов.Прежний министр экономики Александр Бардалеев покинул это кресло по собственному желанию. Сейчас он трудится на посту зампреда правительства – министра экономического развития Забайкальского края.Фото: пресс-служба правительства Бурятии