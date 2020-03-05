«Мы коммунистов, как волков, красными флажками обложили со всех сторон»

В Хурале Бурятии представители КПРФ проиграли еще одну кадровую битву





В связи с уходом Евгении Лудуповой из Хурала Бурятии вакантным оказалось место председателя парламентской комиссии «Север». Как видно из названия, ее челны занимаются проблемами северных районов республики.

На сегодняшней сессии планировалось назначить на этот пост депутата, лидера бурятского ЛДПР, зампреда хуральского комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям Сергея Дороша.Однако появились другие приложения. Депутат Валерий Цыремпилов внес кандидатуру представителя фракции КПРФ Виктора Мальцева. Впрочем, к нему не прислушались: выяснилось, что вносить кандидатуры имеют право только члены этой комиссии.Тогда свою кандидатуру внес сам Виктор Мальцев, который входит в комиссию. И тут начались серьезные прения. Например, однопартиец Мальцева – Анатолий Ковалев, выступил с критикой Сергея Дороша:- Мы забываем, что если человек собирается параллельно основной работе заниматься дополнительными вопросами, не живя, кстати, на севере и так зная нужды этого севера, значит он не в полной мере работает на той должности, на которую мы его выбрали: зампредседателя комитета. Значит у него остается время на все остальные другие вопросы. Пусть тогда бросит эту должность, передаст другим, - говорил он. - Не может быть, чтобы людей, которые живут на севере, болеют за этот север, знают нужды, их отодвигают... Это неправильно, я считаю.Другой депутат, Дмитрий Дружинин, напротив, встал на сторону Дороша и раскритиковал кандидатуру коммуниста.- Я хотел бы поддержать Сергея Дороша как человека достаточно активного во всех направлениях. Я думаю, с порученной ему работой он справится, он это доказывает на протяжении своего присутствия в народном Хурале. Что касается кандидатуры альтернативной, которая сейчас внеси. Здесь бы я задал вопрос: не так давно на него самого поступала жалоба по его же району о том, что он не совсем корректно обращается со своими же избирателями, которые приходят к нему с вопросами. И этот вопрос разбирался на комиссии по этике. Насколько будет этично еще себя куда-то двигать дальше, если вы просто не можете нормально общаться с людьми?Ему последовалнемедленный ответ от еще одного члена КПРФ:- Начну по-детсадовски: ябедой-корябедой быть плохо, - говорил депутат Баир Цыренов. - Что касается этических каких-то моментов, давайте не будем тут совсем детским лепетом каким-то заниматься. Считаю обе кандидатуры достойными. Про обоих можно много хорошего сказать. Но кандидатура товарища Мальцева, на мой взгляд, больше подходит, исходя из того, что он является жителем северного района, города Северобайкальск. является избранным депутатом от Северобайкальска. Знает проблемы района не понаслышке. Было бы вполне логично избрать председателем этой комиссии человека, имеющего прямое отношение к северным районам.В поддержку кандидата от КПРФ выступил и «единоросс» Игорь Бобков:- Мы коммунистов на сессии, как волков, красными флажками обложили со всех сторон. Ничего дать не хотим. Если наш коллега хочет в комиссии севера работать плодотворно – у него есть для этого силы, желание. Что касается вопроса в отношении нашего коллеги депутата Мальцева, так комиссия не признала его поведение неэтичным. Хочет он работать – давайте его поддержим.Впрочем, полемика не сыграла никакой роли. Председателем комиссии выбрали, как и планировалось, Сергея Дороша.Фото: «Номер один»