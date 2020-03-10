Федеральный чиновник похвалил мэрию Улан-Удэ за благоустройство города

Максиму Егорову показали план развития центра столицы Бурятии





10 марта замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков побывали на городских объектах – сквере «Кристалл» и улице Соборной. Там федеральному чиновнику представили план развития центральной части столицы республики, сообщили в пресс-службе города.

Игорь Шутенков и первый заместитель мэра Улан-Удэ Олег Екимовский познакомили Максима Егорова с проблемными вопросами комплексной реконструкции исторической части города, существующим состоянием инженерных сетей, планом их развития.Сегодня из-за недостаточных мощностей многие жилые дома не имеют централизованного отопления, водоснабжения и водоотведения. Представленный федеральному руководителю проект комплексной реконструкции центральной части города предусматривает сохранение объектов культурного наследия, точечные нововведения в исторических кварталах и комплексную реконструкцию кварталов западнее улицы Смолина, где требуется увеличение мощностей инженерных сетей. В центральной части города также планируется размещение двух культурных объектов – театрально-культурного центра «Байкал» и национального музея.Максим Егоров побывал в сквере «Кристалл» в микрорайоне Стеклозавод, который в прошлом году попал в программу благоустройства проекта «Формирование комфортной городской среды». Жители микрорайона активно голосовали за свой сквер, в итоге именно он получил федеральное финансирование и стал самым крупным объектом в Бурятии нацпроекта «Жилье и городская среда». Осталось провести озеленение сквера в этом году.- Здесь есть возможность подключить жителей микрорайона, если захотят свои аллеи какие-то сделать или деревья посадить, - сказал Игорь Шутенков.Замминистра дал свою оценку работе, проведенной по благоустройству сквера.- Я был у вас в начале сентября – за сентябрь, октябрь вообще колоссальный объем сделали, ничего же не было - ни облицовки, ни МАФов, дорожки не те были, поэтому очень здорово, - отметил Максим Егоров.По национальному проекту в прошлом году Улан-Удэ получил 155,8 млн рублей, на эти средства благоустроили 37 дворов, две общественные территории – помимо «Кристалла», стартовала реконструкция площади Славы, ремонт которой приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.В этом году благоустройство в рамках нацпроекта продолжат: на реализацию программы будет выделено более 140 млн рублей на ремонт 50 улан-удэнских дворов и сквер «Ровесникам, ушедшим в бой».Улан-Удэ просит поддержку федерального центра в строительстве и реконструкции коммунальных сетей в историческом центре города, на которые, по предварительным подсчетам, необходимо порядка 1,4 млрд рублей, а также в реализации программы по переселению горожан из аварийного жилищного фонда.Фото: мэрия Улан-Удэ