Глава Бурятии покатал полпреда на «Львенке»

Компанию им составил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков





10 марта в ходе визита полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева в Улан-Удэ глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр города Игорь Шутенков презентовали ему новый трамвай «Львенок».







Чиновники вместе прокатились несколько остановок, проверив качество перевозок в новом вагоне, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.





Напомним, на 15 низкопольных трамваев «Львенок» потратили полмиллиарда рублей, полученных в рамках «дальневосточной» субсидии.Фото: правительство Бурятии