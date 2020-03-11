Глава Бурятии покатал полпреда на «Львенке»

10 марта в ходе визита полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева в Улан-Удэ глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр города Игорь Шутенков презентовали ему новый трамвай «Львенок».
Чиновники вместе прокатились несколько остановок, проверив качество перевозок в новом вагоне, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Напомним, на 15 низкопольных трамваев «Львенок» потратили полмиллиарда рублей, полученных в рамках «дальневосточной» субсидии.
Фото: правительство Бурятии
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