Алексей Цыденов возглавил «единороссов» Бурятии

Это добавит очков «Единой России», считают в партии





Делегаты конференции Бурятского регионального отделения «Единой России» избрали главу Бурятии Алексея Цыденова на должность секретаря регионального отделения партии. По результатам тайного голосования его кандидатура поддержана большинством голосов (106 «за»), сообщается на официальном сайте «ЕР».

В своем выступлении Алексей Цыденов указал на необходимость перенастроить работу регионального отделения партии.«Нужно больше задействовать ресурс «Единой России. Партия – это не только выборы, это система общественного управления, система взаимодействия с обществом, получения информации с «земли», соответственно, и разделение ответственности за принятие решений», - заявил глава Бурятии.Секретарь регионального отделения напомнил, что в Народном Хурале, горсовете и райсоветах большинство (почти 70%) представлено членами «Единой России».«Поэтому ответственность на нас лежит большая. И мы с вами (имею в виду, в том числе, и глав районов, и руководителей первичек) должны работать более сплоченно», - подчеркнул он.Алексей Цыденов также призвал коллег активнее включаться в вопросы формирования народного бюджета.«Часть бюджетных решений должна приниматься в формате народного голосования – это касается, прежде всего, участия населения в расстановке приоритетов. Такой формат работы нам нужно широко использовать, задействуя разветвленную сеть первичных отделений», - уверен он.По мнению депутата Госдумы Алдара Дамдинова, решение главы Бурятии возглавить региональное отделение «Единой России» будет способствовать объединению политических сил и усилит позиции партии в регионе.«В ситуации, которая сложилась на сегодняшний день в Бурятии, решение о том, что Алексей Цыденов возглавит региональное отделение «Единой России», очень правильное и своевременное. Сегодня глава региона выступает неким драйвером всех изменений в республике. А его команда, которая пришла в Бурятию буквально два года назад, демонстрирует очень хорошие результаты», - заявил Дамдинов.По словам депутата, избирательные кампании, в которых принимал участие Цыденов, показывали высокую электоральную активность.«Это, конечно же, в электоральном смысле добавит очков «Единой России», - считает парламентарий.Фото: пресс-служба правительства Бурятии