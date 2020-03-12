Депутаты Хурала Бурятии рассмотрят поправки в Конституцию

В их числе «обнуление» президентских сроков Владимира Путина





Сегодня в Бурятии состоится внеочередная сессия Народного Хурала, на которой будут рассмотрены изменения в Конституцию страны.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, законопроект состоит из трех статей. В первой из них содержатся поправки, внесенные президентом и членами рабочей группы. Вторая статья определяет процедуру общероссийского голосования, которое пройдет 22 апреля. В третьей статье регулируется процесс вступления закона в силу.Закон наполняет конкретным содержанием понятие социального государства. Так, в Конституции закрепляется, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат. «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», — говорится в тексте закона. На уровне Конституции РФ также объявляется правопреемницей Советского Союза. В законе отражено, что для защиты традиционных ценностей вводится положение о том, что брак — это союз мужчины и женщины, а дети объявляются важнейшим приоритетом госполитики России.По предложению депутата Госдумы Валентины Терешковой приняты изменения, в соответствии с которыми действующий президент вновь сможет участвовать в выборах главы государства.«Возможность, которая предоставлена президенту РФ после 2024 года — по окончании срока полномочий, избираться, однозначно принесет больше стабильности», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Однако Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Госдумы 10 марта, отметил что данная норма законопроекта сначала должна быть рассмотрена Конституционным судом РФ и не противоречить основному закону страны.Также президент высказался по предложению депутата Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму, в случае принятия законопроекта отметив, что не видит в этом необходимости.«В конечном итоге, это ваше решение. Еще раз скажу, ведь если граждане придут на участки 22 апреля и проголосуют, значит, они подтвердят полномочия – новые полномочия Государственной Думы. Народ – единственный источник власти – скажет свое слово», подчеркнул президент».Напомним, с предложением внести поправки в Конституцию Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию в начале 2020 года. В конце января законопроект о поправках в Конституцию был внесен в Госдуму. Также в Госдуме поддержали предложение провести голосование 22 апреля. Этот день будет объявлен нерабочим.В среду, 11 марта, Госдума в третьем чтении и Совет Федерации одобрили закон о поправках в Конституцию. В Совете Федерации единственным, кто проголосовал против, стал сенатор от Иркутской области, лидер БРО КПРФ Вячеслав Мархаев.Фото: «Номер один»