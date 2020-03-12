Внеочередная сессия Хурала Бурятии начнется в три часа

Парламент рассмотрит поправки в Конституцию РФ





Сегодня состоялось заседание Совета Народного Хурала Республики Бурятия. В повестке стоял один вопрос – о созыве внеочередной сессии.

«Государственной Думой Российской Федерации и Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации 11 марта 2020 года одобрен проект закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», - доложил вопрос Цырен-Даши Доржиев, заместитель председателя Народного Хурала.Он сообщил собравшимся, что в соответствие с законодательством России, регулирующим порядок принятия и вступления в силу поправок в Конституцию РФ, и Регламентом Народного Хурала, парламент республики должен рассмотреть закон о поправке к Конституции.«В связи с этим надо провести внеочередное заседание Народного Хурала Республики Бурятия. Датой проведения предлагается 12 марта 2020 года в 15 часов. Прошу поддержать данный проект постановления. Спасибо за внимание», - выступил замспикера.Предложение не вызвало вопросов. По итогам голосования оно было единогласно поддержано Советом Хурала.Напомним, что федеральный законопроект состоит из трех статей.В первой из них содержатся поправки, внесенные президентом России и членами Рабочей группы. Вторая статья определяет процедуру общероссийского голосования, которое пройдет 22 апреля 2020 года. В третьей статье регулируется процесс вступления закона в силу.Фото: «Номер один»