В Бурятии провалилась программа по развитию приграничных районов

Ситуация стала даже хуже, чем была





В Бурятии истек срок реализации региональной программы «Развитие приграничных территорий Республики Бурятия до 2020 года». В числе главных задач увеличение численности населения приграничных районов. Однако на деле ситуация не только не улучшилась, но и стала хуже, чем была.

Документ был утвержден в 2017 году. Фактически стратегической целью правительственной программы можно считать увеличение численности населения в пяти районах, вытянувшихся полосой вдоль монгольской границы. Их депопуляция вызывает тревогу властей.Ради достижения этой цели предусматривались работы по улучшению жизни населения, созданию рабочих мест путем наращивания производства сельхозпродукции, развития туризма, осуществления инвестиционных проектов в различных сферах.В 2016 году население приграничья равнялось 115,8 тыс. человек. К 2020 году его планировали увеличить аж на 700 человек и довести до 116,5 тыс. человек. Но главнейший показатель не достигнут.Согласно предварительным цифрам, которые представил «Номер один» Бурятстат (окончательные результаты будут ближе к середине года), на начало 2020 года численность постоянного населения пяти приграничных районов республики составляла 111,9 тыс. человек.Приходится констатировать негативный результат – не только крушение роста населения, но и ощутимый откат от существовавшего «допрограммного» положения. При этом провал программы нельзя объяснить внезапным появлением сложных геополитических факторов. Ведь власти республики разрабатывали и утверждали программу уже в нелегкий «посткрымский» период. Учитывали и международные санкции, осложнившие жизнь в РФ, и ухудшение жизни населения, и все другое.В 2016 году в Джидинском районе проживало 25 тыс. человек. По предварительной информации Бурятстата, в начале 2020 года количество жителей снизилось там до 23,8 тысячи. Хотя вынашивали планы нарастить число жителей на несколько сотен граждан.В Закаменском районе в «допрограммный» год было 26,4 тыс. населения. Сейчас проживает 25,6 тыс. человек. Кстати, Закамна - это единственный район приграничья, по которому республиканские власти, разрабатывая программу, попытались проявить реалистичность – заложили не рост, а снижение населения к 2020 году на 200 человек. Вектор оказался верным. Правда, и падение вышло куда глубже, чем прогнозировалось.В минусе и тункинцы. 2016 год – 21,2 тыс. человек. В программе стояли планы по увеличению населения на 200 человек (к 2020 году). На начало текущего года там было 20,2 тыс. жителей. Намеченные рубежи не достигнуты.Главный район на границе с Монголией - Кяхтинский. В нем находится город Кяхта и важные пропускные пункты через госграницу. До принятия программы в районе проживало 37,8 тыс. жителей. Чиновники тоже «рисовали» на бумаге рост. Но сегодня, по предварительным цифрам Бурятстата, там 36,9 тыс. человек постоянного населения.Только самый маленький и отдаленный Окинский район умудрился не сдать позиций. Ожидаемого увеличения населения, конечно, не достигли. Однако численность района как была 5,4 тыс. человек в 2016 году, такой сумела остаться сейчас.Это несколько самых свежих примеров, когда прогнозы правительства Бурятии не сбылись. То, что такое происходит у бурятских чиновников по очень важным программам, это вам не затяжка на пять дней с асфальтированием какой-нибудь дороги, вызывает резонную озабоченность. Здесь, прежде всего, встает вопрос о качестве анализа и прогнозирования. Хуже всего, если это формальный подход к разработке больших и малых социально-экономических программ, в частности, таких как «Развитие приграничных территорий Республики Бурятия до 2020 года».Было бы интересно узнать, исходя из каких умозаключений эксперты-аналитики в правительстве предполагали, что к 2020 году в четырех приграничных районах произойдет рост численности населения, а в одном Закаменском – спад?Эпоха великих свершений в бурятском приграничье, наверное, когда-нибудь наступит. Но уже явно не в ближайшее время.Петр Санжиев, «Номер один»Фото: «Номер один»