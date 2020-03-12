Парламент Бурятии одобрил поправки в Конституцию РФ

«За» высказались 43 депутата



Сегодня в Улан-Удэ прошла внеочередная сессия Народного Хурала. В ее работе приняли участие 55 депутатов. Народные избранники рассмотрели федеральный закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», который вносит поправки в Конституцию России.



К этому времени он был уже одобрен двумя платами законотворцев Федерации и разослан в регионы для обсуждения местными парламентами.



Согласно положениям статьи 115.10 Регламента Народного Хурала, он обязан провести слушания о поправках не позднее 30 дней со дня поступления указанного закона РФ из Совета Федерации. Однако наши депутаты обсудили все поправки в рекордные сроки, о чем и приняли соответствующее постановление.



О чем поправки?



Предлагаемые поправки озвучила своим коллегам депутат Лариса Крутиян.



Изменений очень много и они касаются самых разных сторон жизни.



«Предусматривается возможность создания федеральных территорий с организацией на них органов публичной власти. Определен запрет действий, направленных на изменение границы Российской Федерации. Закреплено правопреемство СССР за Российской Федерацией. Добавлена защита исторической правды, признание детей важнейшим приоритетом государственной политики России, обеспечение приоритета семейного воспитания. Закреплено признание русского языка государствообразующим, а культуры народов Российской Федерации - уникальным наследием», - доложила депутат.



Среди принятых парламентом России поправок необходимо отметить социальные.



Так, МРОТ, по мнению парламентариев, не может быть ниже прожиточного минимума. Закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат не реже одного раза в год. Система пенсионного обеспечения формируется на основе принципа всеобщности, справедливости и солидарности поколений, отметила Лариса Крутиян.



Усилена ответственность и требования к лицам, осуществляющим судебную, законодательную и исполнительную власть, Новые ограничения в отношение

зарубежного гражданства, наличия счетов и вкладов в иностранных банках, адресованы членам правительства РФ и руководителям федеральных госорганов исполнительной власти. Российское законодательство предлагается сделать приоритетным по отношению к международному праву.



В Конституции отныне закрепляются требования и к президенту РФ, а также порядок его всенародных выборов, а именно: постоянно проживание кандидата в президенты на территории России – не менее 25 лет. Отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, в принципе, а не только на период участия в выборах.

Одна из значимых поправок касается обнуления прежних сроков действующего президента России Владимира Путина. Другая - предполагает расширение полномочий президента РФ и его иммунитета после сложения им полномочий. В частности, экс-президент получает право стать сенатором пожизненно.



Соответствующие конституционные изменения внесены в отношении институтов Совета Федерации и Государственной Думы.



Далее, впервые в Конституции РФ предлагается закрепить положение о самобытности культуры народов, поддержку и защиту прав наших соотечественников за рубежом. Не остались без внимания молодежная политика и и сельское хозяйство.

Резюмируя свое выступление, Лариса Крутиян призвала коллег-парламентариев дать положительный отзыв на новый закон.



Депутаты: «Поправки нужные и своевременные»



Как и ожидалось, особого единодушия депутатов по всему пакету поправок не было. Фракции «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР его одобрили. Депутаты от КПРФ решили воздержаться.



В своем выступлении Виктор Малышенко, председатель комитета Хурала по госустройству, местному самоуправлению, законности и вопросам госслужбы отметил спешку, в которой проходит обсуждение федерального закона о поправках.



«Вчера они поступили в Народный Хурал, а сегодня мы собрались за них голосовать», - заявил депутат.



Он обратил внимание, что процедура рассмотрения поправок к основному закону страны проходит без их постатейного рассмотрения, а пакетное голосование вызывает массу вопросов.



Тем не менее, большинство депутатов Народного Хурала позитивно восприняли федеральный закон и дали на него свой положительный отзыв.



«Закон обсуждался в регионах, в его подготовке приняли участие, как вы знаете, тысячи граждан России. В Народный Хурал, во фракции, Общественную палату республики, ну и лично депутатам поступало, как вы знаете, множество обращений. И большинство из них было именно в поддержку предполагаемых поправок. От партии «Единая Россия» призываю всех депутатов поддержать данный закон о конституционных поправках», - выступил депутат Владимир Ведерников.



Сергей Дорош из фракции ЛДПР признал, что у депутатов были минимальные сроки для изучения закона о поправках. «Однако, они направлены на усиление нашего государства. Это позитивно скажется на жизни граждан. У нас молодая демократия и поправки – это логичное эволюционное движение, которое необходимо. Прошу поддержать», - сказал он.



Игорь Марковец, возглавляющий комитет Хурала по соц.политике, прямо назвал происходящее историческим моментом.



«Поправки, которые внесены в большом количестве, касаются каждого. Они определяют приоритеты именно внутренней политики. Так, четко сказано, что впервые МРОТ будет зависеть не от президента, а от главного закона страны», - подчеркнул он, в частности, в своем выступлении одну из главных социальных поправок.



«Нюансы есть. Кое-что можно было бы не включать в Конституцию, а провести это через Семейный кодекс, Земельный кодекс», - выступила Оксана Бухольцева. Одновременно, депутат обратила внимание всех на то, что поправки работают на народ.



Депутаты Народного Хурала Бурятии, в целом, с воодушевлением восприняли обсуждавшийся федеральный закон. Они выразили мнение, что жители республики, которым предстоит в будущем месяце высказать свою позицию на голосовании, поддержат корректировку Конституции страны.



Депутаты о поправках



Леонид Белых, руководитель Улан-Удэнского авиазавода, призвал коллег-парламентариев активно разъяснять поправки на своих избирательных округах, на предприятиях, где они трудятся.



«Чтобы народное голосование прошло дружно, я предлагаю, чтобы в каждом коллективе начали работу по разъяснению поправок», - внес предложение депутат.



Как пояснил Леонид Белых «Номер один», он поручил провести на авиазаводе ознакомление членов трудового коллектива с предлагаемыми конституционными изменениями. «Чтобы люди знали, за что будут голосовать, и каждый убедился, что поправки направлены на улучшение его жизни, жизни его близких, на увеличение защиты его прав и т. д. Пока никто не высказался, что не пойдет голосовать», - рассказал он.



Депутат Матвей Гершевич убежден, что народ должен обязательно высказать свое мнение. Людей нельзя отставить в сторону от конституционных поправок – вот принципиальная позиция депутата.



«Я обсуждал эту тему со своими избирателями в Баргузинском районе, практически везде разговаривал. Люди настроены поддержать. Все открыто, никаких «подковерных» поправок нет. Ориентировочно, голосование ожидается в апреле, но президентского Указа о дате еще нет», - рассказал Матвей Гершевич.



По его словам, поправки близки жителям республики, и сделают их жизнь лучше.



Депутат Михаил Гергенов назвал поправки своевременными, принятыми в нужный момент. Большинство депутатов Хурала придерживаются аналогичного мнения, что подтвердили итоги голосования. Напомним, голосов «за» оказалось подавляющее большинство.

