Мэр Улан-Удэ нашел «грамотного и эффективного» председателя КУИ

Новым председателем Комитета по управлению имуществом администрации Улан-Удэ стала Дарима Дондукова. Она приступила к исполнению своих обязанностей с 16 марта. Ранее Дарима Дондукова возглавляла правовой Комитет мэрии города, сообщили в пресс-службе администрации.
- Дариму Бабасановну отличает принципиальная позиция по правовым вопросам, она умеет отстоять свою позицию, знает проблемы города, как никто другой – за 20 лет работы накопился важный, полезный опыт. Думаю, как опытный юрист, она будет решать вопросы управления городским имуществом грамотно, эффективно, наведет порядок в этой сфере, - прокомментировал новое назначение мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Дарима Дондукова в 2000 году окончила Томский государственный университет по специальности юриспруденция. После этого начала работать в правовом комитете мэрии города, пройдя все ступени карьерной лестницы: главного специалиста, начальника отдела, заместителя председателя комитета, председателя правового комитета.
Напомним, прежний председатель КУИ Анастасия Кузовлева уволилась по собственному желанию
в ноябре прошлого года. Ее увольнению предшествовал скандал, связанный с обнаружением подпольного казино
на территории муниципального культурно-спортивного комплекса.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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