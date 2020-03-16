Мэр Улан-Удэ нашел «грамотного и эффективного» председателя КУИ

Комитет возглавила правовед Дарима Дондукова





Новым председателем Комитета по управлению имуществом администрации Улан-Удэ стала Дарима Дондукова. Она приступила к исполнению своих обязанностей с 16 марта. Ранее Дарима Дондукова возглавляла правовой Комитет мэрии города, сообщили в пресс-службе администрации.